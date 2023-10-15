العقوبات الأمريكية على صادرات الخام الروسي تدفع أسعار النفط للارتفاع

(MENAFN
) شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا بمقدار 2 دولار، مدفوعا بقرار الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها على صادرات الخام الروسية، مما زاد من المخاوف بشأن العرض في سوق عالمية مقيدة بالفعل. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تستمر المخزونات العالمية في التضاؤل خلال الربع الرابع من 2023، مما يزيد من المخاوف بشأن النقص المحتمل.
كما شهدت العقود الآجلة لخام برنت في ساحة التداول، صعودا قويا بلغ 2.2 دولار، مسجلة زيادة مثيرة للإعجاب بنسبة 3 بالمئة، لتصل في النهاية إلى حوالي 89 دولارا للبرميل. في الوقت نفسه، سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ارتفاعا كبيرا عند 1.98 دولار، مما أدى إلى ارتفاع بنسبة 2.39 بالمئة، مما دفع السعر إلى 84.89 دولار. وكان كل من خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط قد حققا في السابق مكاسب قدرها 2 دولار في مناخ السوق المتصاعد هذا.
كذلك كانت هناك تقلبات خلال الأسبوع في كلا المؤشرين ، فإن التوقعات لهذه النفط الخام متفائلة بشكل ملحوظ. يستعد خام برنت لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 4 بالمئة، في حين أن خام غرب تكساس الوسيط في طريقه لزيادة تزيد بأكثر من 2.5 بالمئة خلال الأسبوع ، بعد مساره الصعودي الذي بدأ يوم الاثنين السابق.
في حين تتمثل القوة الدافعة الرئيسية وراء هذا الارتفاع في الأسعار في التعطيل المحتمل للصادرات من الشرق الأوسط، ويرجع ذلك أساسا إلى الأحداث الجارية في المنطقة. ولا يؤكد هذا الوضع على الحساسيات الجيوسياسية لأسواق النفط فحسب، بل يؤكد أيضا الأهمية المتزايدة للاستقرار الإقليمي وتأثيره على إمدادات الطاقة العالمية. مع استمرار استجابة أسعار النفط لديناميكيات السياسة الدولية، لا تزال الأسواق على حافة الهاوية، وتراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط وآثارها على قطاع الطاقة.
MENAFN15102023000045015682ID1107241598
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.