أسعار الفائدة تتصاعد في السوق

(MENAFN
) يعكس المؤلف، وهو خبير اقتصادي سابق في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومؤسس “سام كونسلتنج"، وكاتب مدونة Stay "ستاي آت هوم ماكرو", التغيير الكبير في معنويات المستثمرين فيما يتعلق بمسار أسعار الفائدة في الشهر الماضي. والجدير بالذكر أنه كانت هناك زيادة كبيرة في عائدات سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات، على الرغم من أن هذه الزيادة أعقبها لاحقا انخفاض حاد. ومن المحتمل أن يؤدي الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة إلى تصعيد تكاليف الاقتراض لكل من الأسر والشركات، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط المالية التي تراكمت على مدى العامين الماضيين.
كما دفع هذا التناقض الواضح بين ارتفاع أسعار الفائدة في السوق وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أواخر أيلول بالحفاظ على سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية - سعر الفائدة الرسمي - إلى التدقيق. وأشار أوستان جلوسبي ، رئيس المصرف الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو ، إلى الارتفاع الأخير في أسعار الفائدة طويلة الأجل باعتباره "لغزا". ومع ذلك ، يشير المؤلف إلى أن تقييم Glossy قد يكون دقيقا جزئيا فقط. عوامل أخرى ، مثل المخاوف بشأن تصاعد العجز الفيدرالي الذي يؤدي إلى زيادة المعروض من سندات الخزانة، قد تؤثر أيضا على ارتفاع أسعار الفائدة.
كذلك لا يزال الإجماع على السبب الدقيق بعيد المنال، فمن الجدير بالذكر أن عوائد سندات الخزانة شهدت زيادة فورية بعد اختتام اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر، مما يشير إلى وجود روابط محتملة بين إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي وردود فعل السوق.
في حين يؤكد المؤلف على أهمية التوجيه المسبق لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. في الاجتماع الأخير ، قام مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي بتحديث توقعاتهم الاقتصادية، بما في ذلك توقعات النمو والبطالة والتضخم، ولا سيما سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية لنهاية عام 2023 والسنوات الثلاث اللاحقة. تجمع هذه التوقعات ، المعروفة باسم ملخص التوقعات الاقتصادية ، التوقعات الفردية ل 19 مسؤولا في مصرف الاحتياطي الفيدرالي. على عكس التغييرات في سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ، والتي تتطلب تصويت أعضاء اللجنة، يظل الملخص غير منسوب ومجهول المصدر. إن التأثير المحتمل لهذه التوقعات المحدثة على أسعار الفائدة في السوق والآثار المترتبة على دور الاحتياطي الفيدرالي في تشكيل الظروف الاقتصادية يثير أسئلة حرجة في المشهد المالي الحالي.
MENAFN15102023000045015682ID1107241597
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.