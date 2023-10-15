الاحتياطي الفيدرالي يؤكد الحذر وسط مخاطر التضخم المزدوجة

(MENAFN
) خلال اجتماعهم في أيلول، اتفق مسؤولون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على ضرورة أن يمضي المصرف المركزي بحذر عند اتخاذ القرارات المتعلقة بأسعار الفائدة. كشف محضر هذا الاجتماع أن هناك اعترافا بالمخاطر "ذات الوجهين" المرتبطة بالسعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمئة.
كما أعرب أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن شعورهم بالحذر فيما يتعلق بالسياسة النقدية ، مؤكدين أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لخفض التضخم إلى المستوى المطلوب. ونتيجة لذلك، امتنع المسؤولون خلال هذا الاجتماع بالذات عن إجراء أي تعديلات على أسعار الفائدة.
كذلك وجد المشاركون في الاجتماع توافقا في الآراء في التقييم مفاده أنه نظرا لأن السياسة النقدية تعمل ضمن مجموعة من القيود، فإن المخاطر التي يمكن أن تعوق أهداف اللجنة قد اتخذت طابعا مزدوجا. وعلى الرغم من استمرار التضخم فوق الهدف طويل الأجل للجنة وإظهار سوق العمل حركة محدودة، أقر معظم المشاركين بالمخاطر التصاعدية المرتبطة بمستويات التضخم. ومع ذلك ، أقروا أيضا بضرورة الحفاظ على موقف السياسة النقدية التقييدية حتى يكونوا واثقين من أن التضخم يتقدم بشكل مستدام نحو الهدف الأدنى المطلوب.
في حين تسلط هذه المخاطر المزدوجة الضوء على القلق من أن عدم كفاية تشديد السياسة النقدية يمكن أن يؤدي إلى استمرار التضخم عند مستويات أعلى من المستوى الأمثل، مما يشكل تهديدا كبيرا للنمو الاقتصادي العام. يؤكد نهج الاحتياطي الفيدرالي ، كما يتضح من هذا المحضر ، على التوازن الدقيق بين معالجة مخاوف التضخم وضمان أن مثل هذه التدابير لا تعيق الانتعاش الاقتصادي والاستقرار.
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