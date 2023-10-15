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ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 286

10/15/2023 1:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أسماء 7 جنود إضافيين قتلوا خلال الأيام الأخيرة، ليرتفع عدد قتلاه إلى 286 قتيلا.
وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة.
كما نفذ المقاومون الفلسطينيون عمليات نوعية، حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم، وسيطروا على آليات إسرائيلية.
وتمكنت الفصائل الفلسطينية منذ يوم السبت 7 أكتوبر من أسر ما يزيد عن 100 إسرائيلي بعد اقتحامها المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة.




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