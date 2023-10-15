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تشييع جثمان الشهيد الصحفي عصام عبد الله في لبنان

10/15/2023 1:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شيّع في بلدة الخيام جنوب لبنان، جثمان الصحفي في وكالة رويترز عصام عبد الله، الذي استشهد بقصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة علما الشعب.
وحملت السلطات اللبنانية، إسرائيل مسؤولية قتل الصحفي عبد الله بقذيفة صاروخية أصابت أيضا إعلاميين آخرين بجروح، الجمعة، في جنوب لبنان.
وأدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" استهداف "غارة إسرائيلية" لصحفيين، واصفة ما حصل بـ"الجريمة البشعة".
وكانت مجموعة الصحفيين من وكالتي رويترز وفرانس برس وقناة الجزيرة في محيط بلدة علما الشعب الحدودية لتغطية قصف الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة، عندما استهدفتهم غارة إسرائيلية.
وقال الجيش اللبناني في بيان "أطلق العدو الإسرائيلي (...) قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى استشهاد المصور عصام عبد الله".
وأسفر القصف أيضًا عن إصابة آخرين بينهم مصورا وكالة فرانس برس ديلان كولنز وكريستينا عاصي، والصحفية كارمن جوخدار والمصور إيلي براخيا من قناة الجزيرة، وثائر السوداني وماهر نازح من رويترز.

وفا


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