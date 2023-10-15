تشييع جثمان الشهيد الصحفي عصام عبد الله في لبنان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شيّع في بلدة الخيام جنوب لبنان، جثمان الصحفي في وكالة رويترز عصام عبد الله، الذي استشهد بقصف للاحتلال الإسرائيلي على بلدة علما الشعب.
وحملت السلطات اللبنانية، إسرائيل مسؤولية قتل الصحفي عبد الله بقذيفة صاروخية أصابت أيضا إعلاميين آخرين بجروح، الجمعة، في جنوب لبنان.
وأدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" استهداف "غارة إسرائيلية" لصحفيين، واصفة ما حصل بـ"الجريمة البشعة".
وكانت مجموعة الصحفيين من وكالتي رويترز وفرانس برس وقناة الجزيرة في محيط بلدة علما الشعب الحدودية لتغطية قصف الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة، عندما استهدفتهم غارة إسرائيلية.
وقال الجيش اللبناني في بيان "أطلق العدو الإسرائيلي (...) قذيفة صاروخية أصابت سيارة مدنية تابعة لفريق عمل إعلامي، ما أدّى إلى استشهاد المصور عصام عبد الله".
وأسفر القصف أيضًا عن إصابة آخرين بينهم مصورا وكالة فرانس برس ديلان كولنز وكريستينا عاصي، والصحفية كارمن جوخدار والمصور إيلي براخيا من قناة الجزيرة، وثائر السوداني وماهر نازح من رويترز.
وفا
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