استشهاد 15 طفلا في قصف الاحتلال لمنزل في غزة
التاريخ
10/15/2023 1:10:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر فلسطينية إن عددا من الشهداء، بينهم أطفال، سقطوا في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وبيّن أن قصفا استهدف منزلا في بلدة الزوايدة (وسط القطاع) أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين.
كما استشهد 15 آخرون، بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل الهوى بغزة.
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