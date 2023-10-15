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استشهاد 15 طفلا في قصف الاحتلال لمنزل في غزة

10/15/2023 1:10:27 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت مصادر فلسطينية إن عددا من الشهداء، بينهم أطفال، سقطوا في قصف لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وبيّن أن قصفا استهدف منزلا في بلدة الزوايدة (وسط القطاع) أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين.
كما استشهد 15 آخرون، بينهم أطفال، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي تل الهوى بغزة.


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