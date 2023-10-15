الصحة بغزة: استشهاد 2329 فلسطينيا وإصابة 9042 جراء قصف الاحتلال

الصحة بغزة: استشهاد 2329 فلسطينيا وإصابة 9042 جراء قصف الاحتلال
التاريخ
10/15/2023 1:10:27 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت حصيلة الشهداء من جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى إلى 2329 شهيدا ونحو 9042 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في وقت سابق، إن نحو نصف عدد الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والنساء.
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