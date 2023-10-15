جامعة البلقاء التطبيقية تعلن تمديد فترة قبول الطلبة
التاريخ
10/15/2023 1:10:26 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية عن تمديد فترة القبول للطلبة المستجدين والذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكتروني .
وأضافت في بيان لها أنه تم التمديد حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 17-10-2023.
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