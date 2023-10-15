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جامعة البلقاء التطبيقية تعلن تمديد فترة قبول الطلبة

10/15/2023 1:10:26 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن المسجل العام في جامعة البلقاء التطبيقية عن تمديد فترة القبول للطلبة المستجدين والذين لم يستكملوا إجراءات القبول الإلكتروني .
وأضافت في بيان لها أنه تم التمديد حتى نهاية دوام يوم الثلاثاء الموافق 17-10-2023.





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