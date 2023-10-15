تقرير صندوق النقد الدولي يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية العالمية المستمرة

(MENAFN
) على مدى السنوات الأربع الماضية، هزت العالم سلسلة من الصدمات الكبيرة، مما جعلنا نتساءل عما إذا كان عصر الاضطرابات هذا يقترب من نهايته. وتشمل هذه الصدمات بداية جائحة كوفيد-19 وما تلاها من اضطرابات في سلسلة التوريد، والصراع في أوكرانيا، وما نتج عن ذلك من ارتفاعات حادة في أسعار السلع الأساسية.
كما يثير اندلاع العنف مؤخرا في إسرائيل وغزة الشكوك حول ما إذا كانت هذه السلسلة من الصدمات قد انتهت حقا. وتؤكد الاضطرابات الأخيرة في أسواق السندات استمرار عدم القدرة على التنبؤ في المشهد الاقتصادي العالمي.
كذلك يظل التقرير موردا قيما على الرغم من الفجوات الزمنية المحتملة بين نشر أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق والسياق الحالي، فإنه يضفي رسالة مختلطة، ويقدم أسبابا للتفاؤل والقلق. فمن ناحية، أظهر الاقتصاد العالمي درجة ملحوظة من المرونة. ومن ناحية أخرى، فإن أداء الاقتصادات على المدى الطويل، سواء كانت غنية أو فقيرة، لم يف بالمعايير المتوقعة.
في حين ظهرت عدة اتجاهات مشجعة للتركيز على الجوانب المتفائلة، والجدير بالذكر أن توقعات صندوق النقد الدولي، التي صدرت في البداية في نيسان، لم تتطلب سوى مراجعات طفيفة. بالإضافة إلى ذلك، تضاءلت التقلبات المالية التي شهدناها خلال الربيع السابق، مع استقرار المصارف الأمريكية الإقليمية وكريدي سويس. والأمر الأكثر أهمية هو مجموعة الأدلة المتزايدة التي تشير إلى أن التضخم يمكن أن يتراجع إلى المستويات المستهدفة دون إغراق العالم في الركود. يشير هذا إلى أن السيطرة على التضخم قد تكون مهمة أكثر قابلية للإدارة مما كان يعتقد سابقا.
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