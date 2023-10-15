شدته 6.3 درجات.. زلزال جديد يضرب مدينة هرات في أفغانستان

ضرب زلزال جديد شدته 6,3 درجات، الأحد، مدينة هرات في شمال غرب أفغانستان، كما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، بعد هزتين أرضيتين عنيفتين وقعتا في المنطقة نفسها بداية الشهر الجاري.

ووقع الزلزال عند الساعة 03,36 بتوقيت غرينتش، الأحد، وحدد مركزه على بعد 33 كيلومتراً عن مدينة هرات الواقعة في الولاية الي تحمل الاسم نفسه وقتل فيها نحو ألف شخص في زلازل مطلع أكتوبر الجاري.