شدته 6.3 درجات.. زلزال جديد يضرب مدينة هرات في أفغانستان

(MENAFN
- Al-Bayan)
ضرب زلزال جديد شدته 6,3 درجات، الأحد، مدينة هرات في شمال غرب أفغانستان، كما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، بعد هزتين أرضيتين عنيفتين وقعتا في المنطقة نفسها بداية الشهر الجاري.
ووقع الزلزال عند الساعة 03,36 بتوقيت غرينتش، الأحد، وحدد مركزه على بعد 33 كيلومتراً عن مدينة هرات الواقعة في الولاية الي تحمل الاسم نفسه وقتل فيها نحو ألف شخص في زلازل مطلع أكتوبر الجاري.
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