Sunday, 15 October 2023 09:35 GMT

شدته 6.3 درجات.. زلزال جديد يضرب مدينة هرات في أفغانستان

10/15/2023 1:00:08 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال جديد شدته 6,3 درجات، الأحد، مدينة هرات في شمال غرب أفغانستان، كما أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، بعد هزتين أرضيتين عنيفتين وقعتا في المنطقة نفسها بداية الشهر الجاري.

ووقع الزلزال عند الساعة 03,36 بتوقيت غرينتش، الأحد، وحدد مركزه على بعد 33 كيلومتراً عن مدينة هرات الواقعة في الولاية الي تحمل الاسم نفسه وقتل فيها نحو ألف شخص في زلازل مطلع أكتوبر الجاري.

MENAFN15102023000110011019ID1107241576

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث