الأمم المتحدة تعلن عن خسارة 3.8 تريليون دولار بسبب الكوارث خلال 30 عاما

(MENAFN
) في تقرير صدر مؤخرا، كشفت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان قد تسببت في خسائر مذهلة على الزراعة العالمية، مما أدى إلى خسائر بلغت 3.8 تريليون دولار على مدى 3 عقود. ويؤكد التقرير على التأثير المتزايد للفيضانات والجفاف والحشرات الغازية والعواصف والأمراض والصراعات على نظم إنتاج الغذاء في العالم. بين عامي 1991 و 2021.
كما أسفرت هذه الكوارث عن خسارة سنوية تبلغ حوالي 123 مليار دولار ، أي ما يعادل 5 بالمئة من إجمالي إنتاج الغذاء العالمي. وتعادل هذه الخسارة القوت السنوي لما يصل إلى نصف مليار شخص. وهذه هي المرة الأولى التي تجمع فيها الأمم المتحدة مثل هذه التقديرات الشاملة، بهدف إلقاء الضوء على حجم التكاليف المتصلة بالكوارث على الصعيدين العالمي والفردي.
كذلك كشف تقرير الفاو عن الواقع القاسي المتمثل في أن الكوارث، سواء كانت ذات أصل طبيعي أو بشري، قد تسببت في خسائر اقتصادية كبيرة على الزراعة والأمن الغذائي العالميين. وشدد بييرو كونفورتي، نائب رئيس دائرة الإحصاءات في منظمة الأغذية والزراعة، على هذا الاتجاه المقلق، قائلا: "يدرك المجتمع الدولي أن الكوارث ... تتزايد بشكل كبير ... وزادت أربع مرات منذ سبعينيات القرن العشرين ". وتؤدي هذه الزيادة في الكوارث إلى تأثير متزايد على نظم إنتاج الأغذية، مما يجعلها أكثر ضعفا وعدم استقرارا.
في حين تعد النتائج التي توصلت إليها الفاو بمثابة جرس إنذار واقعي للمجتمع الدولي، حيث تسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ تدابير شاملة لمعالجة المخاطر المتزايدة التي تشكلها الكوارث والتخفيف من حدتها. بينما يكافح إنتاج الغذاء تحت ضغط لا هوادة فيه من الفيضانات والجفاف والآفات والظواهر الجوية المتطرفة والأمراض والصراعات ، يواجه ملايين الأشخاص الضعفاء في جميع أنحاء العالم احتمال انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية. يؤكد هذا التقرير على ضرورة تعاون الدول والاستثمار في جهود القدرة على مواجهة الكوارث والتكيف مع المناخ ومنع النزاعات لحماية الإمدادات الغذائية العالمية وحماية سبل عيش المزارعين ومنتجي الأغذية الذين يتحملون وطأة هذه الكوارث.
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