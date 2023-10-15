ارتفاع عدد القتلى الكنديين في إسرائيل إلى أربعة أشخاص وثلاثة آخرون في عداد المفقودين

أكدت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم السبت أن عدد المواطنين الكنديين الذين لقوا حتفهم في الهجوم الذي شنته حركة

(حماس) على إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي ارتفع إلى أربعة.

وقالت جولي إنها تبذل جهودا مضنية لإجلاء كنديين من قطاع غزة والضفة الغربية.

وذكرت هيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) في وقت سابق اليوم إن أسرة شير جورجي التي تبلغ من العمر 22 عاما أعلنت وفاتها عبر إنستجرام بعد اختفائها على أثر هجوم حماس على مهرجان موسيقي بالقرب من رعيم.

وقالت عمتها ميشال بوجانيم على إنستجرام "بحزن شديد وقلب مكسور، نعلن مقتل حبيبتنا شير".

وقالت جولي إن ذلك يرفع عدد القتلى إلى أربعة كنديين ولا يزال ثلاثة آخرون في عداد المفقودين.



وأضافت أنها تعمل على إخراج الكنديين من غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر، ومن الضفة الغربية إلى الأردن في حافلات.

وقالت جولي للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف من الأردن "كندا اتفقت مع إسرائيل على إخراج مواطنيها من غزة... من الواضح أن الأمور متقلبة جدا في غزة التي صارت الآن واحدة من أسوأ الأماكن التي يمكن العيش فيها على وجه الأرض".

وفر آلاف الفلسطينيين من شمال قطاع غزة اليوم هربا من مسار الهجوم البري الإسرائيلي المزمع.

وكانت كندا تأمل في إجلاء نحو 40 أسرة أو 160 شخصا اليوم، لكن جولي قالت إن المعبر أُغلق بسبب أعمال العنف. وقالت إنها ستتحدث مع نظيرها المصري في وقت لاحق حول إخراج تلك الأسر من القطاع.

وقالت جولي إن كندا اتفقت كذلك مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن على نقل ما بين 80 إلى 100 مواطن بالحافلات من رام الله بالضفة الغربية إلى العاصمة الأردنية عمان الأسبوع المقبل.

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