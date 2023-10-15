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مجالس أبوظبي بديوان الرئاسة تنظم العرس الجماعي الأول في العين

10/15/2023 12:19:55 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظمت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، العرس الجماعي الأول في مجلس الهير بمدينة العين، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأهالي العرسان.

شكر وتقدير

وأعرب العرسان وذووهم عن شكرهم وتقديرهم للاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة لشباب الوطن وأبنائه، والتي لا تدخر جهداً في سبيل توفير جميع المقومات والإمكانيات التي تكفل لهم حياة ملؤها السعادة والرفاه والعيش الكريم. ‏

تضمن العرس عدداً من الفعاليات الشعبية والتراثية.

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