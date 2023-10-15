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بدء تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المملكة اليوم

10/15/2023 12:08:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع هطول الامطار بين الحين والآخر في المحافظات الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت قد تكون ولفترات محدودة في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا ، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة نسبيا، وغائمة جزئياً الى غائمة، مع هطول أمطار متقطعة بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى تمتد الى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتتحول الرياح الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وحذرت من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.




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