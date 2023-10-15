بدء تأثير الكتلة الهوائية الباردة على المملكة اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتسجل أقل من معدلاتها الطبيعية لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (3-4) درجات مئوية، وتكون الأجواء غائمة جزئيا الى غائمة مع هطول الامطار بين الحين والآخر في المحافظات الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الميت قد تكون ولفترات محدودة في المناطق الشمالية غزيرة أحيانا ، والرياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة نسبيا، وغائمة جزئياً الى غائمة، مع هطول أمطار متقطعة بين الحين والآخر في المناطق الشمالية والوسطى تمتد الى أجزاء من المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، وتتحول الرياح الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.
وحذرت من تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية ومن احتمال تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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