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القسام في لبنان: استشهاد 3 من عناصرنا بعملية داخل الأراضي المحتلة

10/15/2023 12:08:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - زفت كتائب القسّام في لبنان 3 شهداء من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ارتقوا في عملية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال فلسطين المحتلّة، يوم السبت 14 تشرين الأول.
وذكرت في بيانها أن "مجموعة شهداء النخبة في كتائب الشهيد عز الدين القسام – لبنان، تقدموا مساء يوم الجمعة 13 تشرين الأول 2023م، للنفاذ نحو فلسطين المحتلة وتمكنوا من الاشتباك مع جيش العدو الصهيوني والانسحاب بسلام".
وأضاف البيان أنه "في صبيحة يوم السبت تمكنت المجموعة من تفجير السياج الحدودي واستهداف دشمة المراقبة والنفاذ داخل فلسطين المحتلة بالقرب من مغتصبة "مرغليوت" واشتبكت مع العدو بمساندة نارية من الأسلحة المتوسطة وأوقعت فيه الخسائر".
"وأثناء الاشتباك قامت طائرات العدو باستهداف المجاهدين ليرتقوا شهداء نصرةً للأقصى والمقدسات والمجاهدين في معركة طوفان الأقصى، وعلى درب الجهاد والمقاومة"، وفق القسام.
ونشرت القسام أسماء الشهداء وهم: أحمد عثمان ويحيى عبد الرازق من مخيم عين الحلوة، وصهيب كايد من سكان تجمّع وادي الزينة.

صفا


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