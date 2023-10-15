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مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر بـنيران صديقة شرق قلقيلية

10/15/2023 12:08:32 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سمحت الرقابة الإسرائيلية الليلة الماضية بكشف النقاب عن مقتل ضابط وإصابة جندي في حدث وقع ليلة السبت قرب قرية اماتين شرقي قلقيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جنود احتياط لاحقوا "مركبة مشبوهة" قرب القرية لاعتقادهم وجود مسلحين فيها وأطلقوا النار تجاهها، حيث ردت قوة عسكرية أخرى كانت في المكان باطلاق النار تجاه الجنود فقتلت أحدهم وأصابت آخر.
وبينت الصحيفة أن الجيش فتح تحقيقاً في الحادث.

صفا


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