مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر بـنيران صديقة شرق قلقيلية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - سمحت الرقابة الإسرائيلية الليلة الماضية بكشف النقاب عن مقتل ضابط وإصابة جندي في حدث وقع ليلة السبت قرب قرية اماتين شرقي قلقيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن جنود احتياط لاحقوا "مركبة مشبوهة" قرب القرية لاعتقادهم وجود مسلحين فيها وأطلقوا النار تجاهها، حيث ردت قوة عسكرية أخرى كانت في المكان باطلاق النار تجاه الجنود فقتلت أحدهم وأصابت آخر.
وبينت الصحيفة أن الجيش فتح تحقيقاً في الحادث.
صفا
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