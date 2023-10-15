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55 عائلة أبيدت في غزة.. استشهاد 400 فلسطيني بيوم واحد

10/15/2023 12:08:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 400 شخصا استشهدوا أمس، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني.
ووفقا لبيانات الوزارة، فقد استشهد أكثر من 400 شخص في قطاع غزة خلال يوم واحد، نتيجة الهجمات الإسرائيلية على القطاع، بينما أصيب نحو 1500 شخص.
في السياق، أكد متحدث باسم وزارة الصحة التابعة لحماس السبت أن 55 عائلة فلسطينية أبيدت بالكامل في الغارات الإسرائيلية.
وقال المتحدث "قررنا عدم الاستجابة لتهديدات إسرائيل بإخلاء المستشفيات والبقاء في أماكننا ومواصلة العمل".
من جهتها، دانت منظمة الصحة العالمية أوامر إسرائيلية بإخلاء مستشفيات في شمال قطاع غزة ووصفتها بأنها "حكم بالإعدام" على الجرحى والمرضى.
وقالت المنظمة إن هناك 22 مستشفى تتولى علاج أكثر من ألفي مريض في شمال قطاع غزة باتت حياة العديد منهم مهددة.
كما أكدت المنظمة أن لديها تقارير موثقة عن استشهاد عدد من مقدمي خدمات الرعاية الصحية وتدمير منشآت مما يمنع الفلسطينيين من الحصول على حق من حقوق الإنسان الأساسية وهو أمر محظور وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وكانت إسرائيل طلبت من السكان في شمال غزة النزوح إلى جنوب القطاع.

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