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وزير الشؤون زار مركز الرعاية النهارية المتخصص في تأهيل ذوي الاحتياجات

10/14/2023 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود بزيارة إلى مركز الرعاية النهارية التابع لإدارة مراكز رعاية المعاقين والمعني بتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت وزارة الشؤون في بيان إن الشيخ فراس الصباح اطلع خلال الزيارة على الفصول التدريبية التابعة للمركز ومتطلباته واحتياجاته الأساسية سعيا نحو تمكين وإدماج ذوي الاحتياجات في المجتمع والعمل على تطوير قدراتهم.
ويعد «الرعاية النهارية» من أبرز مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات وإعادة تدريبهم نفسيا واجتماعيا من خلال ممارسة الأنشطة المتنوعة.
ويستقبل المركز أصحاب الإعاقات البسيطة والمتوسطة من عمر 7 إلى 40 عاما ويعمل بطاقم من المشرفين وملاحظي الخدمة الاجتماعية والمتخصصين في مجال علم النفس والاجتماع لتأهيل ذوي الاحتياجات وتطوير إمكاناتهم.

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