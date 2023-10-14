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ديوانية شعراء النبط منارة أدبية وإرث حضاري يحمل طابع التراث الكويتي

10/14/2023 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تعتبر ديوانية شعراء النبط في الكويت التي أسست عام 1977 منارة أدبية وجوهرها إرث حضاري ثري يحمل طابع التراث الكويتي الاصيل.
وتسعى ديوانية شعراء النبط من خلال مشاركتها في «مهرجان أبوظبي للشعر» المقام حاليا تحت شعار «الشعر يلهمنا»، إلى تعزيز وترسيخ مكانة الشعر النبطي والموروث الشعبي إلى جانب التراث الخليجي المشترك.
ويعقد مهرجان أبوظبي للشعر الذي تستمر فعالياته وأمسياته من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري تحت رعاية ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان بمشاركة كويتية ونخبة من المثقفين والأدباء والباحثين والإعلاميين المعنيين بالشعر من مختلف دول العالم.

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