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انطلاق مؤتمر التعليم والبحث العلمي في مجال الأمن السيبراني بنسخته الخامسة اليوم

10/14/2023 11:33:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تحت رعاية رئيس مركز الأمن الوطني للأمن السيبراني اللواء م.محمد بوعركي، أعلنت كلية الهندسة والبترول عن انعقاد مؤتمر التعليم والبحث العلمي الخامس في مجال الأمن السيبراني في مركز المؤتمرات بمدينة صباح السالم الجامعية اليوم من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 3 عصرا.
وأكد رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني اللواء م.محمد بوعركي على أهمية هذه الفعاليات في تعزيز سبل التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات والخبرات بين مختلف الجهات المحلية والإقليمية والدولية في مجال الأمن السيبراني، منوها بحرص المركز على دعم هذه الفعاليات في سبيل النهوض بمستوى الوعي بالأمن السيبراني في الكويت لتجنب المخاطر السيبرانية وتقليل آثارها، سعيا لخلق فضاء سيبراني آمن يدعم ويعزز الأمن الاقتصادي والإلكتروني ويحمي المصالح الوطنية.
وأفاد بأن الهدف الرئيسي من المركز الوطني للأمن السيبراني الذي أنشئ بموجب المرسوم رقم 37 لسنة 2022 هو توفير مظلة وطنية مسؤولة عن تأمين وحماية الشبكات المعلوماتية وشبكة الاتصالات ونظم المعلومات وعمليات جمع وتبادل المعلومات باستخدام الوسائل الإلكترونية، والتعاون مع الجهات المعنية الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية ومؤسسات القطاع الخاص داخل الكويت ذات الصلة باختصاصات المركز.
بدورها، أعربت السفيرة البريطانية بليندا لويس بالكويت عن ترحيب السفارة البريطانية بعقد المؤتمر الخامس للتعليم والبحث العلمي في مجال الأمن السيبراني جنبا إلى جنب مع شركائها في الحكومة الكويتية والمجتمع بشكل أوسع، مبينة أن مجالات الأمن والتكنولوجيا تعتبر ركنا أساسيا في العلاقات الثنائية بين المملكة المتحدة والكويت، مبدية سعادتها بنمو وتعزيز الشراكة في مجال الأمن السيبراني بقوة.
وأوضحت أن هذا المؤتمر يمثل جزءا من أفق التعاون في مجال الأمن السيبراني، ويعكس تطورا مهما للالتزام بالعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة.
من جانبه، أبدى ممثل جامعة الكويت في مؤتمر الأمن السيبراني د. أمير محمد من كلية الهندسة والبترول سعادته في الإعلان عن مشاركة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت في مؤتمر التعليم والبحث العلمي في مجال الأمن السيبراني لهذا العام، سعيا لتسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني في البيئة الأكاديمية الحالية وتزامنا مع العمل على التطوير المستمر للمنهج الدراسي المقدم في كلية الهندسة والبترول، مضيفا أن المؤتمر هذا العام سيتطرق لمواضيع تتعلق بالثقة الرقمية ودور الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإلكترونية والتشجيع على زيادة التوعية بالأمن السيبراني وخصوصية البيانات، بالإضافة إلى أبرز الأبحاث في مجال الأمن السيبراني والتقنيات الحديثة.
وبين أن المؤتمر يهدف إلى انضمام الخبراء والعلماء من الجامعات والمؤسسات الخاصة والحكومية في كل من الكويت والمملكة المتحدة لمشاركة وتبادل الأفكار من أجل تطوير تعليم الأمن السيبراني والبنية التحتية، مؤكدا أن محاضرات وجلسات هذا العام ستكون ممتعة لكل من الباحثين والمهتمين في مجال الأمن السيبراني على حد سواء، ومتأملا تحقيق نتائج مثمرة وشراكة أقوى بين الباحثين في الكويت والمملكة المتحدة.
من جهته، أعرب رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا البروفيسور خالد البقاعين عن فخره بتطور واستمرارية مؤتمر التعليم والبحث العلمي في مجال الأمن السيبراني والذي أصبح منصة رئيسة في الكويت للبحث العلمي وتبادل العلم والمعلومات في مجال الأمن السيبراني، لافتا إلى أنه أصبح مثالا يحتذى في التعاون العلمي والأكاديمي بين المؤسسات والجامعات العامة والخاصة في الكويت وبدعم سخي من الحكومة البريطانية المتمثلة في السفارة البريطانية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

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