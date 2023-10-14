الاتحاد الكويتي للمزارعين يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين جابر مرزوق العازمي باسمه وباسم مزارعي الكويت تضامنه مع نضال الشعب الفلسطيني بوجه عام ونضال الفلاحين الفلسطينيين بوجه خاص من أجل حياة كريمة وسلام تام.
وقال: نعلن وقفتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته وصولا إلى حصوله على حقوقه المشروعة في وطنه، مقدرين صموده وتضحياته لوقف الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة في أرواحهم وممتلكاتهم على يد العدو الصهيوني الغاصب، مناشدين العالم كله أن يسعى جاهدا لوقف هذه الاعتداءات الغاشمة، والمساهمة في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا ليسود الأمن والسلام والرخاء سائر المنطقة العربية.
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