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الاتحاد الكويتي للمزارعين يعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني

10/14/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين جابر مرزوق العازمي باسمه وباسم مزارعي الكويت تضامنه مع نضال الشعب الفلسطيني بوجه عام ونضال الفلاحين الفلسطينيين بوجه خاص من أجل حياة كريمة وسلام تام.
وقال: نعلن وقفتنا إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته وصولا إلى حصوله على حقوقه المشروعة في وطنه، مقدرين صموده وتضحياته لوقف الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة في أرواحهم وممتلكاتهم على يد العدو الصهيوني الغاصب، مناشدين العالم كله أن يسعى جاهدا لوقف هذه الاعتداءات الغاشمة، والمساهمة في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا ليسود الأمن والسلام والرخاء سائر المنطقة العربية.

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