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إشهار مبرة أسر الفوادرة وأسماء 10 أعضاء مؤسسين

10/14/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا بإشهار مبرة «أسر الفوادرة».
ونص القرار على:
مادة 1
تشهر مبرة أسر الفوادرة لمدة غير محدودة وينشر ملخص نظامها الأساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 2
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وجاء في النظام الأساسي لمبرة أسر الفوادرة:
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل مبرة باسم مبرة أسر الفوادرة ومقرها دولة الكويت، وذلك بهدف توثيق صلات القربى والاخوة والتراحم والتضامن والتعارف بين أفراد أسر الفوادرة والمجتمع والمساهمة في تقديم المنح الدراسية للمتفوقين من أبناء هذه الأسر في المجالات المختلفة وتقديم المنح التشجيعية والجوائز التقديرية للمتفوقين والباحثين من أبناء هذه الأسر ودعم الطاقات والابداعات الشبابية والاعتناء بها وتوجيهها لخدمة هذه الأسر والمجتمع والمساهمة في العمل التطوعي داخل هذه الأسر والمجتمع والمساهمة بالمشاريع الخيرية (كفالة أسر متعففة، إفطار صائم، سقيا الماء، أضاحي، غارمين، كفالة أيتام) داخل الكويت ومد جسور التعاون مع المؤسسات والمبرات الخيرية الأخرى لتحقيق الأهداف المشتركة والمساهمة في تقديم دورات تدريبية لأبناء هذه الأسر لتأهيلها في الحصول على فرص عمل تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع والمساهمة والدعوة للمشاركة في مسابقات حفظ القرآن الكريم وعلوم السنة النبوية والمساهمة والدعوة للمشاركة في الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، وللمبرة القيام بأي نشاط آخر من أعمال البر والنفع العام أو ما من شأنه تحقيق الهدف العام لها، وذلك طبقا لما يقرره مجلس الإدارة وبعد موافقة الوزارة وبشرط ألا يتعارض ذلك مع أغراض المبرة، على أن تمارس تلك الأهداف بعد الحصول على موافقة الوزارة والجهات المختصة.
والمؤسسون هم:
٭ فيصل عبدالمحسن محمد الفودري.
٭ بسام محمد خليل الفودري.
٭ خالد محمد عبدالله الفودري.
٭ محمد يعقوب جاسم الفودري.
٭ خالد حسن عبدالله مال الله.
٭ محمد جاسم يعقوب الفودري.
٭ وليد عبدالله خميس الفودري.
٭ أنس علي عبدالله حسين الميعان.
٭ عبدالله عبداللطيف حسين الفودري.
٭ وليد داود سليمان النجار.
ويدير شؤون المبرة مجلس إدارة مكون من 7 أعضاء يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية العمومية لمدة سنتين قابلة للتجديد لمدد مماثلة وتبدأ السنة المالية للمبرة في الاول من يناير من كل عام، وتنتهي في آخر ديسمبر، فيما عدا السنة الاولى فتبدأ من تاريخ إشهارها وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

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