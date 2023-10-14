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الهلال الأحمر يواصل توزيع المساعدات الإغاثية في غزة

10/14/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) واصلت جمعية الهلال الأحمر الكويتي أمس السبت حملة توزيع مساعداتها الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة من المواد الغذائية ووجبات يومية ورغيف الخبز لدعم الأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعا إنسانية مأساوية نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.
وأكدت الأمين العام في الجمعية مها البرجس لـ«كونا» حرص الجمعية على الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ومساندتهم وتعزيز قدرتهم على مواجهة ظروفهم المأساوية الراهنة.
وقالت البرجس إن برامج الجمعية تولي الساحة الفلسطينية اهتماما بالغا نظرا للأوضاع الإنسانية الصعبة نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي خلف الكثير من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأضافت أن هناك نقصا شديدا في المساعدات مع إغلاق كامل للمعابر بين قطاع غزة والعالم الخارجي وقطع كامل في الإمدادات لقطاع غزة، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر الكويتي يواصل توزيع المساعدات من خلال فريقها في القطاع رغم الظروف الصعبة على الجميع هناك.
وذكرت أن فريق الهلال الأحمر الكويتي استطاع توزيع الآلاف من الوجبات ورغيف الخبز إضافة إلى السلال الغذائية، لافتة إلى أن الكويت تعد أول من قدم المساعدات الإنسانية للأشقاء في القطاع.
وأشارت إلى أن الهلال الأحمر الكويتي ينسق حاليا وبشكل عاجل مع نظيريه الهلال الأحمر المصري والفلسطيني لإدخال المساعدات الإنسانية بمجرد فتح المعابر لدعم الأشقاء في قطاع غزة.
ونوهت بالدعم الكبير والمتواصل من المتبرعين أصحاب الأيادي البيضاء والقطاع الخاص لحملة «أغيثوا فلسطين» عبر الموقع الإلكتروني للجمعية، لافتة إلى أن أهل الكويت جبلوا على دعم المحتاجين والضعفاء حول العالم.

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