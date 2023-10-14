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مقومات حقوق الإنسان على المجتمع الدولي التحرك العاجل لإيقاف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني

10/14/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استنكرت الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان وأدانت بشدة حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل بجيشه وطائراته بحق سكان وأهالي مدينة غزة الفلسطينية مخلفا أكثر من 600 شهيد من الأطفال وأكثر من 1300 من النساء والرجال وقرابة 8 آلاف مصاب، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بخلاف عشرات المساجد التي قصفت ودمرت وأحياء سويت بالأرض ومئات المنازل التي أصبح ساكنوها مشردين في الشوارع والساحات دون مأوى، وهو ما ينذر بنكبة فلسطينية جديدة أعادت لأذهان الأمة نكبة احتلال فلسطين عام 1948. وقالت الجمعية، في بيان لها، إننا إذ نثمن عبر هذا البيان الموقف المشرف والمعهود للكويت برفض التطبيع مع الكيان المحتل وسرعة إدانتها لهذه الجريمة النكراء، ولأن قضية فلسطين والمسجد الأقصى هي القضية الأولى لكل المسلمين، فإننا نطالب جامعة الدول العربية أولا ثم منظمة الأمم المتحدة وحكومات العالم أجمع التحرك العاجل لإيقاف حرب الإبادة على شعب غزة وحمايته من مخططات التهجير. وقالت إن هذا الجرح النازف وما تتعرض له الأمة العربية والإسلامية من انتهاك لمقدساتها وكرامتها في المسجد الأقصى وأكناف بيت المقدس على يد الصهاينة الغاصبين أمام مرأى ومسمع العالم والمجتمع الدولي، يمثل انتهاكا سافرا للمواثيق الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مؤكدين حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والدفاع عن نفسه وأرضه وحرمة مقدساته.

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