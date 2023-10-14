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دار سعاد الصباح تنسحب من معرض فرانكفورت

10/14/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت دار سعــــاد الصباح للثقافة والإبداع إلغاء مشاركتها السنوية وانسحابها من الــدورة 75 لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب على أثر ما أعلنه مدير المعرض يورجن بوس، في بيان له، من دعمه الصريح للاعتداء الصهيوني على أهل غزة واستباحة دماء المدنيين وقتل مئات الأطفال، حيث قرر معرض فرانكفورت تخصيص جانب من الفعاليات لدعم الأصوات اليهودية والإسرائيلية، واستضافة ممثلي الجالية اليهودية في ألمانيا، لتبرير الاعتداء الإسرائيلي في الوقت الذي أعلن فيه المعرض سحب جائزة الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي وإلغاء تكريمها المقرر سلفا للمعرض.
وأعربت دار سعاد الصباح عن أسفها لهذا التوجه الخطير الذي ينحو بالثقافة والجهد الثقافي نحو عمل غير إنساني يعارض الهدف الأخلاقي الذي تسعى إليه الآداب الإنسانية، كما استنكرت الدار هذا الموقف المنحاز لمحتل ومعتد حول غزة إلى مقبرة جماعية، وإلى سجن مفتوح لأكثر من مليونين ونصف المليون من البشر الذين يستحقون الحياة الكريمة، كما تؤكد الدار تأييدها للحق الفلسطيني كاملا وعودة القدس عاصمة أبدية لفلسطين الحرة.

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