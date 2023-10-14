Sunday, 15 October 2023 08:03 GMT

بالفيديو السفير الإسباني نتبادل الدعم مع الكويت بالمحافل الدولية

10/14/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
أكد السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار قوة ومتانة العلاقات الإسبانية - الكويتية والتي وصفها بالتاريخية والممتازة، حيث تقوم على أسس صلبة من الصداقة والثقة والاحترام المتبادل، مشيدا بتطور العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة ومختلف مجالات التعاون، بفضل علاقات الصداقة الوطيدة بين بيت الحكم في البلدين.
وكشف أغيلار - في مجمل كلمته التي ألقاها خلال الحفل الذي اقامته السفارة مساء الخميس بمناسبة العيد الوطني الإسباني، بحضور مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي ولفيف من السفراء ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد وعدد من أصدقاء اسبانيا وأبناء الجالية في الكويت - أن العام القادم يصادف الذكرى الـ 60 لإقامة العلاقات الثنائية بين البلدين، موضحا أن الاحتفال بهذه المناسبة سيتضمن فعاليات متنوعة في كلا البلدين الصديقين.
ولفت أغيلار إلى القيم المشتركة التي تجمع البلدين، مشيدا بمستوى التواصل السياسي والتشاور بين البلدين، فضلا عن الدعم المتبادل في المحافل الدولية، مضيفا أن العام الماضي كان حافلا حيث عقدت المشاورات السياسية المثمرة بين البلدين في مدريد في يونيو من العام الماضي على مستوى نواب وزير الخارجية، في حين عقد الحوار السياسي الأخير بين البلدين في يوليو الماضي بين مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا السفير صادق معرفي ونظيره الاسباني، لافتا إلى أن لجنة التجارة المشتركة انعقدت لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي، متوجها بخالص التهنئة للكويت أميرا وحكومة وشعبا بمناسبة انتخابها عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمدة 3 سنوات، بدءا من الأول من يناير 2024 حتى نهاية 2026، مبينا أنهم يعملون على إجراء المزيد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين خلال الأشهر المقبلة.
وأشار أغيلار إلى أن الخطوط الجوية الكويتية قامت رسميا في مدريد في سبتمبر من العام الماضي 2022 بأول رحلة مباشرة لها بين العاصمتين منذ ما يقرب من 40 عاما، وهي سمة مميزة حقيقية في علاقاتنا الثنائية، مضيفا: ونعمل الآن على تفعيل افتتاح خط جديد إلى برشلونة في غضون أسبوعين، مما سيسهم بشكل حاسم في تعزيز أرقامنا السياحية الممتازة بالفعل.
وشدد على قيمة العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكويت في الوقت الذي تتولى فيه إسبانيا رئاسة المجلس لمدة ستة أشهر، مشيرا إلى جهود بلاده لإعطاء دفعة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي والعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والكويت، مع احداث مثل المؤتمر الوزاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي في عمان، والزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى دول مجلس التعاون الخليجي إلى الكويت، أو الموافقة الأخيرة في سبتمبر الماضي على بعض لوائح التأشيرات الأكثر انفتاحا لمنطقة شينغن للكويتيين.
ولفت إلى الانفجار الرهيب الأخير للعنف المميت في الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، موضحا أن استهداف المدنيين مدان، مضيفا: نعتقد أنه لا يوجد بديل عن العودة، عاجلا أو آجلا، إلى آفاق الحل السلمي بين الأطراف على أساس المعايير والقرارات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأوضح أن الأحداث الفظيعة التي تحدث في أجزاء مختلفة من العالم، مثل الحرب في أوكرانيا التي استمرت لفترة طويلة بالفعل، أو الاحداث في الشرق الأوسط أو في أفريقيا، تشير إلى أن الديناميات الدولية تسير بالفعل في طريق خاطئ، مبينا أنه لا بديل معقول سوى العودة إلى النظام المتعدد الأطراف القائم على سيادة القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن التحول في مجال الطاقة نحو النموذج الأخضر المستقل أضحى ضرورة ملحة، مضيفا: تلتزم إسبانيا بلعب دور نشط في المعركة العالمية ضد تغير المناخ، وهي مستعدة للتعاون مع الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في مواجهة التحديات البيئية.
وأشار أغيلار إلى أن إسبانيا إحدى أقدم الدول في العالم، حيث تتمتع بوجود مشترك ومثمر لأكثر من خمسة قرون، وهي أمة لها روابط تاريخية عميقة مع الدول الأميركية الإسبانية ومع بعض الدول الآسيوية والأفريقية أيضا، مشيرا إلى أن الإرث العربي ليس فقط جزءا من التراث الاسباني، ولكنه حاضر أيضا في العديد من جوانب الهوية الإسبانية. وأضاف لقد كتب المؤرخون صفحات كثيرة عن فترة وجود العرب في الأندلس الإسبانية، وكذلك عن فترات ازدهار التعايش والتسامح بين ما يسمى بالثقافات الثلاث في القرن الحادي عشر أو الثاني عشر، في مدن مثل طليطلة أو قرطبة، قرطبة العربية، ولا بد لي من القول إننا، نحن الإسبان، فخورون جدا بتلك الصفحات من تاريخنا، ونحن اليوم ندافع عن قيمتها ومعناها.
400 إسباني في الكويت
كشف السفير الإسباني لدى البلاد ميغيل مورو أغيلار عن تعداد الجالية الاسبانية في الكويت والذي يبلغ حوالي 400 مواطن إسباني يعيشون الآن على أرض الكويت، موضحا أنهم جالية مؤهلة ومؤثرة ولها وجود في كل قطاع تقريبا: التعليم، والأعمال التجارية، والرياضة، والصحة، والهندسة، لافتا إلى إنهم يلعبون دورا هاما في العلاقة الشعبية بين البلدين، متوجها لهم بالشكر على مساهمتهم المقدرة.

MENAFN14102023000130011022ID1107241541

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث