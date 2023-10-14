أكاديميان لـ الأنباء صد الهجمات السيبرانية يتطلب التعاون على المستوى الدولي



البقاعين: «الكويت للعلوم والتكنولوجيا» أسست مركزاً هوالأول من نوعه في الشرق الأوسط سلطان: الجامعة الأمريكية دمجت مواد متعلقة بالأمن السيبراني في مناهج «الهندسة»



آلاء خليفة

أكد أكاديميان أهمية ان يكون هناك تعاون بين مختلف دول العالم لصد الهجمات السيبرانية التي تعتبر تهديدا مستمرا في العصر الرقمي، مشددين على أنه لا يمكن لدولة ان تحمي نفسها بشكل منعزل من خطر الهجمات السيبرانية، فهناك ضرورة للتعاون وتضافر الجهود. كما أكدا ضرورة نشر ثقافة الحماية لدى أكبر شريحة من المجتمع لأن المجرمين السيبرانيين يستهدفون ضحاياهم بعدة طرق وان هؤلاء القراصنة والمجرمين السيبرانيين يبتكرون طرقا جديدة باستمرار لاستغلال مواطن الضعف في الأنظمة واستغلالها للوصول للمعلومات الحساسة وسرقة البيانات، مشيدين في الوقت نفسه بجهود الكويت في مجال الأمن السيبراني.

في البداية، أكد رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا د.خالد البقاعين في حديث خاص لـ «الأنباء» ان الكلية تقدم تخصص الأمن السيبراني كتخصص فرعي من علوم الكمبيوتر وهندسة الكمبيوتر، وذلك لأهمية هذا التخصص كونه من التخصصات المطلوبة حاليا ومستقبليا في سوق العمل.

وأفاد البقاعين بأن الكلية قامت بتأسيس مركز الأمن السيبراني في الكلية كأول مركز أمن سيبراني في الشرق الأوسط من نوعه، لافتا إلى ان المختبر مختص بإعطاء الطلبة والمشاركين في الدورات التدريبية خبرة عملية مباشرة عن الأمن السيبراني، لافتا إلى ان خريجي الجامعة تبوأوا مناصب في مراكز العمل فيما يخص الأمن السيبراني.

وأشار البقاعين إلى ان خريجي الكلية يحصلون على شهادة هندسة الكمبيوتر او علوم الكمبيوتر بتخصص الأمن السيبراني، موضحا ان الكلية توفر تدريبا عمليا متطورا فيما يخص الأمن السيبراني، لذا فإن خريجي الكلية بالإضافة الى حصولهم على شهادة الجامعة يحصلون على شهادة دولية في هذا المجال.

وعلى صعيد متصل، أشاد البقاعين بجهود الكويت فيما يخص الأمن السيبراني، لاسيما بعد إنشاء المركز الوطني السيبراني ووضعها لاستراتيجية لتأمين وحماية الشبكات والمعلومات مشيدا بالتطور الذي حدث في الكويت في السنوات الأخيرة وزيادة الوعي بضرورة صد الهجمات السيبرانية التي انتشرت بسبب تزايد الخدمات الإلكترونية. واعرب عن فخره كون كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا أول من قامت بتأسيس مركز أمن سيبراني في الكويت وأول من قام بإعطاء شهادات مهنية في هذا المجال والجهة الوحيدة في الكويت المصرح بها بإعطاء شهادات مهنية في الأمن السيبراني من قبل المنظمة الدولية EC – council والجهة الوحيدة في الكويت المسموح لها بعمل اختبارات في هذا المجال.

وختاما، أكد البقاعين ضرورة ان يكون هناك تعاون دولي بين مختلف دول العالم لصد الهجمات السيبرانية.

من ناحيته، ذكر الأستاذ المساعد في تخصص هندسة الكمبيوتر في كلية الهندسة والعلوم التطبيقية في الجامعة الأمريكية في الكويت د.خالد سلطان انCyber Security تعني أمن الحاسوب وكل ما يتعلق بالبيانات الرقمية والشبكات والإنترنت ويطلق عليه أمن الفضاء المعلوماتي بصورة عامة ويتضمن عدة أمور، منها حماية البيانات وحماية الشبكات وحماية الأجهزة المرتبطة بتلك الشبكات من أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة ومزودات الخدمة (Servers) والبيانات التي تنقل عبر تلك الشبكات.

وأشار إلى ان الجامعة الأمريكية في الكويت أخذت موضوع الأمن السيبراني على محمل الجد منذ فترة طويلة سواء تقنيا او من الناحية التدريسية، فمن الناحية التقنية فقسم تقنية المعلومات يضم خبراء في الأمن السيبراني وتستخدم الجامعة احدث الأنظمة في الحماية ومن الناحية التدريسية فإن الجامعة الأمريكية دمجت بعض المواد المتعلقة بالأمن السيبراني في مناهج كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، ومنها على سبيل المثال في تخصصات الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر استحدثت الجامعة مادة أمن الشبكات (Network security) وهي معنية بحماية الشبكات ومتاحة للطلاب الذين على وشك التخرج لتأهيلهم لسوق العمل وكانت متاحة للطلاب في 5 فصول دراسية منذ صيف 2021، وذلك بهدف إعطاء الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لدراسة الأمن السيبراني وأمن الشبكات، والطلبة الذين درسوا تلك المادة استفادوا منها كثيرا أثناء التدريب الصيفي الذي حصلوا عليه في مؤسسات مختلفة في الدولة.

وشدد سلطان على ضرورة نشر ثقافة الحماية لدى أكبر شريحة من الناس، فالمجرمون السيبرانيون يستهدفون ضحاياهم بعدة طرق، وهؤلاء القراصنة والمجرمون السيبرانيون يبتكرون طرقا جديدة باستمرار لاستغلال مواطن الضعف في الأنظمة واستغلالها للوصول الى المعلومات الحساسة وسرقة البيانات، ومن تلك الطرق على سبيل المثال التصيد والاحتيال، مشددا على ضرورة توخي الحذر في تبادل البيانات ولا يتم إرسال بيانات البطاقة البنكية مثلا عن طريق الواتساب او الإيميل لأي شخص يقوم بطلب ذلك وعندما نشتري عن طريق الأونلاين لا بد من التأكد من مصداقية الموقع الذي نقوم بالشراء منه وانه موثوق به. وشدد سلطان على ضرورة ان يكون هناك تعاون دولي بين البلدان لصد الهجمات السيــبرانية التي أصبحت تهديدا مستمرا في العصر الرقمي.