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بالفيديو مفوضية شؤون اللاجئين كرمت 23 فنانا تشكيليا لمشاركتهم في رسمات الأمل

10/14/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة دياب
كرّم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الكويت 23 فنانا تشكيليا كويتيا وعددا من الطلبة الـمتـطـوعيـن تقديرا لمشاركتهم في المعرض الفني الخيري «رسمات الأمل»، ولـمـسـاهـمتهم الإبداعية في تسليط الضوء على قضية النازحين قسرا، ودعم برامج المفوضية التي تركز على تعليم اللاجئين، وذلك خلال حفل أقيم في بيت الأمم المتحدة في الكويت. وأشادت ممثلة المفوضية لدى الكويت، نسـريـن الـربـيـعـان، بالمبادرة، قائلة:نجتمع لتكريم القائمين على هذا المبادرة الفنية الفريدة التي أقمناها بالتعاون مع منصة الـفـن المعاصر بهدف إيصال أصوات النازحين قسرا حول العالم، وخاصة أولئك اللاجئين الشباب والشابات الذين اضطرتهم الظروف لترك مقاعد الدراسة وحرمتهم من فرصة استكمال تعليمهم الجامعي. وأضافت: «نحن سعداء بنتائج هذه المبادرة وبكل هذه الطاقات التي اجتمعت من أجل هدف إنساني نبيل يستحق التكريم والإشادة».
ويعد هذا المعرض الفني الخيري نموذجا مبتكرا لدمج الفن والعمل الخيري، حيث يجسد هذا التـعـاون الـمتعدد القطاعات التزاما بالـمسـؤولية الاجتـمـاعية ويؤكد على قيم التضامن الإنسـاني التـي يبديها المجتمع الكويتي مع قضية اللاجئين والنازحين حول العالم.

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