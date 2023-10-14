السكنية تطرح مناقصتين لإنشاء 3345 بيتا ومبان عامة بمشروع المساكن في النعايم

(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تطرح المؤسسة العامة للرعاية السكنية مناقصتين لمشروع المساكن الميسرة «البيوت الشعبية» في منطقة النعايم، إحداهما لإنشاء وإنجاز وصيانة 1568 بيتا ومبان عامة بالقطاع (BP-1)، والثانية إنشاء وإنجاز وصيانة 1777 بيتا ومباني عامة بالقطاع (BP-3). وتشمل المناقصتان أعمال الطبقة السطحية للاسفلت وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط وأعمال انارة الطرق، وموعد اقفالهما 5 ديسمبر المقبل.
ومشروع المساكن الميسرة يبعد عن مدينة الجهراء 35 كم جنوب طريق السالمي.
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