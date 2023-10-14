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السكنية تطرح مناقصتين لإنشاء 3345 بيتا ومبان عامة بمشروع المساكن في النعايم

10/14/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
تطرح المؤسسة العامة للرعاية السكنية مناقصتين لمشروع المساكن الميسرة «البيوت الشعبية» في منطقة النعايم، إحداهما لإنشاء وإنجاز وصيانة 1568 بيتا ومبان عامة بالقطاع (BP-1)، والثانية إنشاء وإنجاز وصيانة 1777 بيتا ومباني عامة بالقطاع (BP-3). وتشمل المناقصتان أعمال الطبقة السطحية للاسفلت وأعمال توريد وتركيب كيبلات الضغط المنخفض والمتوسط وأعمال انارة الطرق، وموعد اقفالهما 5 ديسمبر المقبل.
ومشروع المساكن الميسرة يبعد عن مدينة الجهراء 35 كم جنوب طريق السالمي.

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