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إشهار جمعية محسنون الخيرية

10/14/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود قرارا وزاريا بإشهار جمعية «محسنون» الخيرية.
وتضمن القرار:
مادة 1: تشهر جمعية محسنون الخيرية لمدة غير محدودة، وينشر ملخص نظامها الاساسي في الجريدة الرسمية.
مادة 2: يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وعلى جهات الاختصاص العلم وتنفيذ ما ورد به.
وجاء في ملخص النظام الأساسي للجمعية:
قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بتسجيل جمعية «محسنون» الخيرية ومقرها الكويت لمدة غير محدودة، وذلك بهدف تقديم المساعدات لعلاج المرضى داخل الكويت وخارجها، وتقديم المساعدات للمحتاجين وكفالة الأيتام والأرامل ومساعدة الغارمين والتعاون مع الجهات الخيرية والانسانية والحكومية داخل الكويت وفقا للقوانين المرعية داخل البلاد، وتقديم المساعدات الانسانية والاغاثية للمنكوبين والمحتاجين، على أن تمارس الجمعية تلك الاهداف بعد الحصول على موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة.
والمؤسسون هم:
٭ عبدالله حسين عبدالله الكندري.
٭ أسماء جاسم خالد الهولي
٭ محمد احمد محمد شريف
٭ حصة عبدالله يوسف عبدالكريم
٭ غنيمة يوسف عبدالكريم عبدالله
٭ عائشة أحمد خليل الراشد
٭ فتحية أحمد زكي أحمد
٭ أسماء جاسم سلطان الفضلي
٭ منى عبدالرضا رمضان الأديب
٭ طرفه سالم سليمان الحديب
٭ لطيفة يوسف عبدالكريم عبدالله
٭ شيماء يوسف عبدالكريم عبدالله
٭ فاطمة عبدالعظيم عباس العوض
٭ شريفة عبدالله يوسف عبدالله
٭ فاطمة محمد جواد العامر
٭ مريم عبدالعظيم عباس العوض
٭ عبدالرحمن فهد حربي الشبيلي العنزي
٭ سعود عبدالعزيز محمد العثمان
٭ ناصر فهد ناصر العتيبي
٭ هديل حمد حمود الهاجري
٭ عبدالرحمن عادل جاسم الدمخي
٭ احمد زياد عبدالله الراشد
٭ فيصل فراج معاشي الحسيني
٭ عبدالرزاق عادل جاسم الدمخي
٭ فهد عبدالله سعيد السعيد
٭ عبدالرحمن هزيم عبدالله الراشد الهزيم
٭ د.فهيد محسن بداح السبيعي
٭ عبدالله خالد لافي العتيبي
٭ عامر حسين فراج الهاجري
٭ عبدالله مؤيد عبدالله الدليمي
٭ ماجد عوض غازي المطيري
٭ بدر زيد الهاب المطيري
٭ خالد دليم غزاي المطيري
٭ عيسى زياد عبدالله الراشد
٭ حمد ابراهيم اسماعيل الشطي
٭ عبدالعزيز محمد ناصر العجمي
٭ خوله عيسى احمد العود
٭ جاسم علي سالم الحمر
٭ محمد حاتم يونس الحاتم
٭ حنان محمد علي البكر
٭ احمد ناجي عثمان عمر
٭ عبدالله فوزي أنور العوضي
٭ بدر يوسف محمد الشاهين الربيع
٭ علي عبدالعزيز شرف الشرف
٭ نهال خالد اسماعيل مال الله
٭ وليد خالد احمد الجيران
٭ عبدالله رجب علي بن رجب
٭ سعود عادل سعود العيسى
٭ علي محمد علي الأذينة
٭ وليد خالد جاسم خلف الجاسم
٭ عزيزة حسين محمد
٭ عبدالله عبداللطيف عبدالله السيف

MENAFN14102023000130011022ID1107241537

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