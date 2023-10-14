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الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة كرم مشعل العتيبي كقائد مثالي ممثلا عن الكويت

10/14/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عاطف رمضان
قال سفير القادة الشباب م.مشعل العتيبي انه تم تكريمه كقائد شاب مثالي في منتدى قادة الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة والبيئة (IUCN) الذي أقيم في جنيف سويسرا، خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر الجاري، ممثلا عن الكويت في هذا الحدث البيئي العالمي المهم، وذلك بمشاركة أكثر من 3500 من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم. وأضاف العتيبي في تصريح لـ «الأنباء» ان تكريمه للجهود الكبيرة التي بذلها ولإسهاماته البارزة في تقديم حلول مبتكرة تخدم البيئة والطبيعة. ولفت الى ان هذا التكريم يعكس التفاني والتفوق الذي حققه في مجال الحفاظ على البيئة ويعزز التزامه بمواصلة العمل من أجل حماية كوكبنا والمحافظة على تنوعه البيولوجي، مشيرا الى انه قام بتقديم عروض واقتراحات وحلول مبتكرة تهدف إلى التعامل مع القضايا الملحة المتعلقة بالحفاظ على الطبيعة وتعزيز التنوع البيولوجي في عصرنا الحالي. كما طرح مجموعة من المبادرات والأبحاث التي نفذها لتعزيز الحفاظ على الطاقة وضمان استدامتها كجزء أساسي من التزامنا نحو هذه القضايا العالمية المهمة.

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