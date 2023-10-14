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الديحاني أكاديمية الحياة الزوجية تقدم خدمات إرشادية لحديثي الزواج

10/14/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسامة أبوالسعود
قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع الشؤون الثقافية سلمان الديحاني إن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية رفعت شعار الاهتمام بالجوانب الحياتية، بالإضافة إلى الجانب الدعوي وذلك بهدف الوصول الى مجتمع متماسك يسوده الاستقرار والأمن الأسري مما يدفع وزارة الأوقاف الى تدشين أكاديمية الحياة الزوجية للاستشارات والتدريب. وأضاف الديحاني أن الرؤية التي تسعى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الى تحقيقها في تدشين مشروع أكاديمية الحياة الزوجية للاستشارات والتدريب هي انها تحرص على التميز في التأهيل الزواجي والصدارة في الاستشارات الاسرية وفق مفاهيم الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى المساهمة في الارتقاء بمستوى الوعي نحو الاستشارات الزواجية لدى جميع أطياف المجتمع الكويتي وذلك من خلال تحقيق القيم المتمثلة في التميز والابداع، والشفافية والمصداقية، والشراكة المجتمعية، والمنهج الشرعي، وأخيرا السرية والخصوصية.
وبين الديحاني أن مشروع أكاديمية الحياة الزوجية للاستشارات والتدريب يشكل أهمية شديدة للمجتمع الكويتي بوجه عام بمن في ذلك الفرد والأسرة فهذا المشروع يعمل على تحقيق أهداف وقائية وأهداف علاجية بما يضمن كفاءة الاسرة ليس فقط من منظور التربية والنشء فإنها أيضا تستهدف بإيجاد حلول للمشكلات الزوجية والاسرية.

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