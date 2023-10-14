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بهزاد تشجيع استدامة البيئة البحرية

10/14/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اعتبرت أمين عام الجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد أن حملة تنظيف الشواطئ السنوية التي تحمل شعار «السلاحف البحرية»، وتنظمها الجمعية سنويا بالتعاون مع السفارة والجمعية اليابانية والهيئة العامة للبيئة بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية والفرق والمجاميع التطوعية للعام 24 على التوالي، أصبحت ملتقى سنويا رمزيا للتفاعل مع مكانة البيئة في خطط التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال استقبال جنان بهزاد، وفد السفارة اليابانية المكون من المستشار كوجي كانيكو ونائب مدير عام شركة توشيبا باور سيستمز الكويت يوئشي نودا، للتنسيق على الخطوط العريضة لتنظيم الحملة هذا العام والتي تشارك الجمعية في تنظيمها منذ 2000.
وقالت بهزاد إن الفعالية ستقام يوم السبت 4 نوفمبر المقبل، والمشاركة في الحملة تأتي من خلال مسؤولة الجمعية المجتمعية الهادفة إلى تعزيز العمل التطوعي، خصوصا في مجال حماية البيئة من التلوث، لافتة إلى أن الحملة تنظم سنويا بالتعاون مع الجمعية اليابانية بهدف إحياء العمل التطوعي، وعدد المتطوعين من فرق ولجان الجمعية وطلبة المدارس يزداد سنويا، مشيرة إلى أن تنظيم الحملة وإن كان رمزيا إلا أن الرسالة التي تصل للجميع هي أهمية الحفاظ على موارد البيئة ونظافتها.
وأشارت إلى المشاركة الواسعة من الجهات والأفراد، مؤكدة أن هذا العام سنركز على التوعية بمخاطر النفايات البلاستيكية على السلاحف البحرية كونها تشكل ضررا أصيلا على الحياة الفطرية بالبحار، السلاحف البحرية تعيش في المحيطات والبحار حول العالم وتقوم بوضع بيوضها وتعيش جزءا من حياتها على اليابسة، وتواجه السلاحف تهديدات كبيرة بما في ذلك الصيد غير المشروع، وتدمير المواطن والبيئة البحرية، والتلوث البلاستيكي يؤدي إلى انخفاض أعدادها.

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