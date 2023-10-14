بيت بن إبراهيم من الخـزانة الوثائقيـة بقلم/ يوسف عبدالرحمن

كتاب جديد يحكي تاريخ أسرة عريقة استوطنت الكويت بعد هجرة من نجد إلى الكويت عام 1709م 1120هـ. أهداني الأخ الصديق العزيز خالد عبداللطيف سليمان الإبراهيم كتابا جديدا وثائقيا مهماً لأسرة آل الإبراهيم الكرام، أعده ونشره مؤخرا وكتب في ذيل آخر الكتاب: «نحن بشر معرضون للتقصير، لذا سنكون ممتنين لقراء هذا الكتاب الوثائقي الكرام ومن يرى أن هناك ما يتطلب التصحيح أن يراسلونا.. نكرر الشكر والامتنان، وهذه قمة الأمانة العلمية في التوثيق، وعلى العموم هذه هي دماثة أخلاق «أبا أحمد».

بقلم/ يوسف عبدالرحمن

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«بيت بن إبراهيم من الخزانة الوثائقية».. كتاب جديد في طبعته الأولى 2023م، وفكرته جاءت بمبادرة من المعد لشرح الضبابية التاريخية في الوثائق والمدونات التي تتناقل التاريخ بصورة شفهية ليست على بحوث ودراسات، اعتمد المعد في كتابه على الموضوعية وما سطر في الكتب العربية والمراجع الأجنبية وعلى الأرشيف البريطاني والعثماني ليكتسب قيمته وأهميته كمرجع تاريخي وفق المصادر العلمية والبحثية والتي ساهمت فيها الأسرة بأدوار سياسية واجتماعية واقتصادية مفصلية ليتيح للقارئ الحصول عليها مجتمعة دون الحاجة الى الشروع في طلبها من مصادر متشعبة وصعبة في دهاليز الكتب والمراجع.

لتصفح الكتاب

فهرس الكتاب، ما شاء الله، مليء بعشرات العناوين المعلوماتية، ففي جزئه الأول يسطر الباحث المعد خالد الإبراهيم استعراض الجذور والوطن والهجرة من نجد إلى الكويت ومنازل الإبراهيم في منطقة بهيته بحي الوسط، وديوان الإبراهيم في بداية القرن التاسع عشر وأول مسجد في الكويت لعائلة الإبراهيم والنقعة وشجرة العائلة والتي تبدأ من محمد بن إبراهيم الذي هاجر من نجد إلى الكويت عام 1709م و1120هـ. ويبين المعد علاقة المصاهرة بين أسرتي آل الصباح وآل الإبراهيم.

الكتاب من القطع المتوسط ويقع في 323 صفحة، ويضم بين جنباته عشرات الوثائق والمدونات والمخطوطات والصور، وحجم الكتاب جعله مريحا لقرائه ومحتوياته الكثيرة.

بانوراما

من يستعرض الكتاب القيم يشعر بنظامية وفكر المعد للكتاب الذي تدرج فيه من البدايات حتى النهايات المفتوحة التي ستكملها أجيال أسرة الإبراهيم وتحقيق المزيد من النجاحات التي توضح الدور التاريخي الذي لعبته هذه الأسرة العريقة في تاريخ الكويت وقد أجاد المعد عرض تاريخ أسرته رغم أنها التجربة الأولى له في إعداد الكتاب القيم.

الجزء الثاني

يضم الجزء الثاني من الكتاب تاريخ الشيخ علي محمد الإبراهيم وكيف حصل على إعفاء من رسوم التجارة من الشيخ جابر عبدالله الصباح الحاكم الثالث، وكيف أرسل الشيخ علي الإبراهيم أول طالب علم للخارج الى الأزهر الشريف على نفقته الخاصة وهو الشيخ أحمد الفارسي. ثم يعرض المعد الرثاء الذي كتبه الشاعر عبدالله الفرج في رثاء الشيخ علي محمد الإبراهيم، وقد نشرها العلامة عبدالعزيز الرشيد البداح في مجلة الكويت عدد 1347هـ - 1928م.

الجزء الثالث

يحتوي الجزء الثالث في كتاب أسرة الإبراهيم على معلومات ووثائق مهمة، مثل وثيقة تثبت أن أسرة الإبراهيم احتفظت بوديعة الكويت في خزينتها بالهند (بومبي) وقدرها 76 ألف روبية تسلمها السيد عبدالرزاق الخالد نيابة عن الشيخ مبارك الصباح من الشيخ عبدالعزيز بن علي الإبراهيم. ثم يعرض المعد وثيقة شهادة براءة الذمة المالية من الشيخ مبارك الصباح الى عموم الإبراهيم بعد تسلمه وديعة الكويت. والكتاب يقدم تقرير المقيم البريطاني في الكويت والذي يفيد بدعم عبدالعزيز الإبراهيم للشيخ مبارك الصباح بحسابه البنكي المفتوح وسيارة وثلاثة الاف كيس عيش.

ويذكر المعد الوثيقة الخاصة بصلاة الغائب في مساجد الكويت لوفاة عبدالعزيز الإبراهيم بأمر من الشيخ مبارك الصباح عرفانا ووفاء.

عناوين شيقة

أعده الباحث خالد عبداللطيف سليمان الإبراهيم

عندما تستعرض الفهرس يلفت نظرك عدد العناوين المثيرة والشائقة ما يجعلك تقفز على الفهرس متنقلا حسب رغبتك وما يشدك من العناوين الجذابة والصور القديمة الحلوة التي ترجعك الى التاريخ القديم والفرجان ومناطق الكويت وأحيائها، خاصة الدواوين والمنازل والمساجد والقصور والمباني القديمة في الكويت.

مستندات الكتاب

شدتني صور القصور القديمة والمنازل والأحياء (الفرجان) والمستندات الواردة في متون الكتاب القيم، فمثلا مذكور أن قصر الشيخ يوسف الإبراهيم في الصبية تم بناؤه عام 1885، وقد عرض المعد وثيقة من كتاب الكويت في دليل الخليج (لوريمر) جمع السيد خالد سعود الزيد وذكر ان قصر الصبية حوطة محصنة تتبع شيخ الكويت وتقع على الشاطئ الشرقي مصب خور عبدالله من خليج الكويت ويبلغ طول الحصن نحو 100 ياردة وعرضه 800 ياردة وفيه 300 نخلة وقصر الصبية جاء ذكره في موسوعة دليل الخليج.

الباركود!

حسناً فعل وأجاد الأخ خالد الإبراهيم الذي أعد الكتاب باستخدام الباركود لعرض المقابلات والوثائق والصور خاصة الفيديوهات، وهو أسلوب متقدم خدم الكتاب خاصة في توضيح المزيد من المعلومات الباركودية، وهذه الفيديوهات الناطقة إنما هي وسائلنا لحفظ التاريخ بمختلف محطاته الزمنية وشخوصه وهو ذاكرة التاريخ.

أرقام

صورة لما ذكره إبراهيم بن صالح بن عيسى حول هجرة محمد بن إبراهيم من نجد إلى الكويت عام 1709م ـ 1120هـ

الكتاب القيم يضم بين جنباته وثائق وأغلفة كتب وصور وخرائط وباركودات ولوحات وقصاصات جرائد ومجلات ورسائل متبادلة، وبعد قراءتي للكتاب رصدت عدد هذه الوثائق والصور والخرائط والباركودات واللوحات والقصاصات ويبلغ عددها أكثر من 270 وثيقة، وكلها ذات قيمة تاريخية تؤكد مصداقية المعد في سرده لمجريات رصد التاريخ.

الشيخ محمد صالح الإبراهيم وقد أحسن المعد عندما أفرد المعلومات الخاصة بالشيخ محمد صالح الإبراهيم ووالده الشيخ صالح الإبراهيم الذي ساهم في بناء السور وفي حرب الجهراء وأرسل رجاله للدفاع عن الكويت وتبرع لسنة الهدامة عام 1934.

تربطني بالشيخ محمد صالح الإبراهيم علاقة تعود الى ما قبل سكني في أبوالحصانية، فلقد كنت أحب علمه التاريخي والفقهي، خاصة ما يخص الخيل العربي، وازدادت العلاقة يوم سكنت منطقة أبوالحصانية عام 2000 وكنت أزوره كل يوم جمعة بعد الصلاة ونفتح مسارات الحوار.

لقد رأيت المكتبة الخاصة التي أشار إليها المعد في صفحة 268 واصفا إياها بأنها (كنز من الكتب والمخطوطات النادرة في مكتبة محمد آل الإبراهيم).

لقد كتب على مدخل المكتبة (رأس الحكمة مخافة الله)، وهذه المكتبة تضم بين جنباتها أكثر من ثمانمائة مخطوطة، وللأسف، فقد سرقت منها ٧٠ مخطوطة أثناء الاحتلال العراقي!



والعم الشيخ محمد صالح الإبراهيم محب للكتاب وتعلم من البحاثة وطلاب العلم والمثقفين الذين يأتون الى ديوان الإبراهيم، وعرف عنه منذ صغره ارتباطه بالكتاب وكان يقول لنا في مجلسه يوم الجمعة مساء: إن ضياع المال لامتلاك الثقافة أفضل من ضياعه للتسلية واللهو.

ديوان ومنازل الإبراهيم من الجهة الغربية ممتدة من البحر إلى داخل اليابسة

ومكتبة العالم الأديب والمؤرخ الشيخ محمد صالح الإبراهيم تعد من أكبر المكتبات الخاصة في الكويت، لأنها تضم 7 آلاف مطبوعة من جميع الأقطار، اشتراها أثناء سفرياته وتجواله، إذ كان يحب ركوب البواخر وزيارة المكتبات في الدول التي يزورها.

لقد صدرت له عدة كتب، مثل: خصائص القرآن والخيل عند العرب، وله مدونات ورسائل مثل: وطني الأشم وبلدي الكريم.

ختاماً: كتاب وثيقة قيم في معلوماته ومحتواه ووثائقه وصوره، وقد أحسن المعد في استخدام الباركود وينسب إليه الفضل في ذلك، لأنه أثرى الكتاب، ما يجعلنا نقول إنه أحسن استخراج وتأكيد المعلومات من هذا الكم الباركودي الذي يدعم معلومات الكتاب، وهو فعلا من الخزانة الوثائقية للأسرة الكريمة آل الإبراهيم.. كتاب ماتع يغنيك عن دهاليز الكتب والمراجع والوثائق ويقدم لك زبدة التاريخ ويسد حاجة البحاثة وطلاب العلم والناسبين.





مقابلة أجريت مع الشيخ محمد الإبراهيم ونشرت الأحد 18 يونيو 2017 شجرة أسرة الإبراهيم



