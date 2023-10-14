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صندوق المشروعات يتجهز لعودة التمويل

10/14/2023 11:33:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي ـ علي إبراهيم
يتجه صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحديد قطاعات بعينها ليتم استهدافها بتمويلاته، إذ سيطرح اليوم ممارسة بشأن إعداد دراسة لتحديد تلك القطاعات، على أن يستمر في استقبال العطاءات حتى 29 أكتوبر الجاري.
وفي هذا الصدد، قال مصدر لـ ((الأنباء)) إن الدراسة تأتي في خطوة استباقية لفتح باب التمويلات وسط جهود مستمرة من الإدارة التنفيذية للصندوق تستهدف من خلالها معرفة أثر جائحة ((كورونا)) على القطاعات الاقتصادية التي مولها الصندوق وأبرز القطاعات الاقتصادية المهمة التي برزت بعد الجائحة، والشرائح المستهدفة للتمويل، والتي تتماشى مع خطة التنمية 2024 /2040. وذكر المصدر أن أبرز القطاعات التي يستهدفها صندوق المشروعات من الدراسة هي: الأمن الغذائي والأمن السيبراني والقطاعان الصناعي والحرفي، بما يحقق تنوع التركز الائتماني لمحفظة التمويل في الصندوق.
وأشار المصدر إلى أن الصندوق يهدف إلى دراسة أثر التمويل للمشاريع والقيمة المضافة من تلك المشروعات على الناتج المحلي الإجمالي للكويت، خصوصا أن هناك مشاريع ممولة من قبل الصندوق استطاعت الانتشار والتوسع إقليميا وعالميا.

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