Sunday, 15 October 2023 08:22 GMT

تعاون بين المهندسين والكهرباء لإعداد برامج خاصة لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية

10/14/2023 11:33:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت جمعية المهندسين الكويتية وإدارة التدريب والتطوير بوزارة الكهرباء والماء حرصهما على إعادة التعاون لتأهيل وتطوير الكوادر الهندسية والفنية.
جاء ذلك خلال لقاء مدير إدارة التدريب والتطوير في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة م.عبدالله الخشم مع أمين السر المساعد عضو مجلس إدارة الجمعية م.حمود الهدية وعضو لجنة التدريب والتطوير م.طلال العازمي ومستشار مجلس الإدارة م.غازي المشيعلي، حيث أكد حرص قطاع التدريب والتطوير بالوزارة على التعاون مع جمعية المهندسين الكويتية.
من جهته، قال أمين السر المساعد للجمعية م.حمود الهدية، إنه تم الاتفاق على إعداد الجمعية لمجموعة من البرامج التدريبية الخاصة للمهندسين والموظفين في الوزارة.
وجدد الهدية حرص الجميع على تقديم أفضل البرامج وتوفير الكوادر التدريبية القادرة على تلبية متطلبات الوزارة من مختلف التخصصات الهندسيـــــة والإدارية والفنية.

MENAFN14102023000130011022ID1107241531

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث