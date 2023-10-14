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الكهرباء تمدد التيار لـ 572 قسيمة في سبتمبر وتزود الشبكة الخليجية بـ 3421 ميغاواط

10/14/2023 11:33:10 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دارين العلي
كشفت آخر الإحصاءات الصادرة عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن الوزارة مددت التيار الكهربائي لـ 572 قسيمة في جميع قطاعات السكن (خاص ـ صناعي ـ تجاري ـ حكومي ـ استثماري ـ زراعي) بإجمالي حمل كهربائي بلغ 112469 كيلوواط، موضحة أن قطاع السكن الخاص جاء في المركز الأول بنصيب 399 قسيمة ثم الحكومي بعدد 45 قسيمة تلاه الزراعي بـ 16 قسيمة ثم الصناعي والتجاري 14 قسيمة لكل منهما، وبعد ذلك الاستثماري بـ 10 قسائم.
وجاء في الاحصائيات ان الوزارة قامت بتصدير 3421 (ميغاواط/ساعة) صدرتها شبكة الكهرباء في الكويت إلى شبكة الربط الخليجي خلال شهر سبتمبر، حيث بلغ إجمالي الكميات المصدرة 13448 ميغاواط في مقابل كميات واردة بلغت 10027 ميغاوات.
واوضحت الإحصاءات أن عدد المعينين في الوزارة خلال شهر سبتمبر بلغ 2 موظف كويتي ليصل إجمالي عدد العاملين في الوزارة 33561 موظف منهم 32690 موظفا كويتيا و871 موظفا غير كويتي، وذلك في جميع قطاعات الوزارة الفنية والإدارية. وذكرت أن نسبة الموظفين الكويتيين بلغت 97.4% من إجمالي أعداد العاملين في الوزارة.

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