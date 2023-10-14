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المواطن أولًا.. كيف راعت موازنة العام الجاري الفئات الأولى بالرعاية ؟

10/14/2023 11:26:13 PM
(MENAFN- Youm7) في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، بمساندة الفئات محدودة الدخل والأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية تشهد الموازنة العامة للدولة للعام الجاري زيادة في بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والتي تنعكس بدورها علي جميع عناصرها، فضلا عما تم إقرار مجموعة من الحزم الاجتماعية خلال الفترة الماضية.

وفي هذا الصدد، شهدت موازنة العام الجاري 2023/2024 زيادة البند المخصص للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من 428.5
مليار جنية إلى 529.7 مليار جنية، حيث سيتم زيادة المبلغ المقدر لكل بند من بنود الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية - ومن أهمها:


1-
زيادة دعم المواد البترولية ليصل الى مبلغ 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 53.1 % عن موازنة العام المالي الحالي.


2-
زيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز ليصل الى 127.7 مليار جنيه.


3-
زيادة المخصص للتأمين الصحي والادوية ليصل إلى مبلغ 60 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 93.5 عن موازنة العام المالي الحالي.


4-
زيادة دعم الإسكان الاجتماعي ليصل الى 10.2 مليار جنيه بنسبة زيادة تقدر بنحو 92.7 %.


5-
زيادة المخصص لمعاش الضمان الاجتماعي وبرنامج تكافل وكرامة ليصل الى 31.0 مليار جنيه بنسبة زيادة 28.6 %.












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