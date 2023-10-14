Sunday, 15 October 2023 08:21 GMT

المرصد السوري لحقوق الإنسان: غارات إسرائيل استهدفت مطار حلب من اتجاه البحر

10/14/2023 11:26:10 PM
(MENAFN- Youm7) أكدت وسائل إعلام سورية أن إسرائيل شنت هجوما استهدف مطار حلب شمال سوريا للمرة الثانية خلال 48 ساعة مما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن غارات جوية إسرائيلية من اتجاه البحر استهدفت مطار حلب الدولي، بعد ساعات من إعادته للخدمة، مما أدى لخروجه عن الخدمة من جديد.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه لم تسجل أي إصابات والأضرار اقتصرت على الماديات التي لحقت بمهبط المطار الرئيسي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إنه يجري تقييم تداعيات الهجوم على المطار في الوقت الراهن.

وأشار المرصد أن المطار حلب الدولي عاد للعمل، صباح السبت، بعد أقل من 48 ساعة على الضربات الإسرائيلية بعد ظهر الخميس 12 أكتوبر التي أخرجت مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة، فيما تستمر شركات الطيران ببرمجة رحلاتها عبر مطار اللاذقية“حميميم”، ريثما يتم إصلاح الأجزاء المتضررة في مدرجات مطار دمشق الدولي، التي شارفت على النهاية بجهود فرق الصيانة.









MENAFN14102023000132011024ID1107241522

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث