المرصد السوري لحقوق الإنسان: غارات إسرائيل استهدفت مطار حلب من اتجاه البحر

MENAFN - Youm7) أكدت وسائل إعلام سورية أن إسرائيل شنت هجوما استهدف مطار حلب شمال سوريا للمرة الثانية خلال 48 ساعة مما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن غارات جوية إسرائيلية من اتجاه البحر استهدفت مطار حلب الدولي، بعد ساعات من إعادته للخدمة، مما أدى لخروجه عن الخدمة من جديد.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه لم تسجل أي إصابات والأضرار اقتصرت على الماديات التي لحقت بمهبط المطار الرئيسي.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إنه يجري تقييم تداعيات الهجوم على المطار في الوقت الراهن.

وأشار المرصد أن المطار حلب الدولي عاد للعمل، صباح السبت، بعد أقل من 48 ساعة على الضربات الإسرائيلية بعد ظهر الخميس 12 أكتوبر التي أخرجت مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة، فيما تستمر شركات الطيران ببرمجة رحلاتها عبر مطار اللاذقية“حميميم”، ريثما يتم إصلاح الأجزاء المتضررة في مدرجات مطار دمشق الدولي، التي شارفت على النهاية بجهود فرق الصيانة.







