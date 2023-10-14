ماكرون: فرنسا تعمل من أجل إنهاء فترة العنف والتوترات بسرعة من أجل مصلحة إسرائيل والفلسطينيين

MENAFN - Youm7) أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء السبت أن فرنسا تعمل من أجل إنهاء فترة العنف والتوترات في المنطقة في أسرع وقت وهذا من أجل مصلحة إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط والعالم.

وقال ماكرون - في تغريدة كتبها باللغة العربية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) - "‏تعمل فرنسا من أجل إنهاء فترة العنف هذه والتوترات بسرعة، وهذا من أجل مصلحة إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط والعالم"، مضيفا أنه يواصل محادثاته مع الجهات الفاعلة في المنطقة.

وتابع: يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإنقاذ حياة السكان المدنيين، في غزة كما في أي مكان آخر، كما يجب احترام القانون الإنساني في غزة كما في أي مكان آخر.





