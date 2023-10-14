ماكرون: فرنسا تعمل من أجل إنهاء فترة العنف والتوترات بسرعة من أجل مصلحة إسرائيل والفلسطينيين

(MENAFN
- Youm7) أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء السبت أن فرنسا تعمل من أجل إنهاء فترة العنف والتوترات في المنطقة في أسرع وقت وهذا من أجل مصلحة إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط والعالم.
وقال ماكرون - في تغريدة كتبها باللغة العربية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) - "تعمل فرنسا من أجل إنهاء فترة العنف هذه والتوترات بسرعة، وهذا من أجل مصلحة إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط والعالم"، مضيفا أنه يواصل محادثاته مع الجهات الفاعلة في المنطقة.
وتابع: يجب اتخاذ جميع التدابير الممكنة لإنقاذ حياة السكان المدنيين، في غزة كما في أي مكان آخر، كما يجب احترام القانون الإنساني في غزة كما في أي مكان آخر.
MENAFN14102023000132011024ID1107241521
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.