رئيس الإمارات يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي سبل احتواء الموقف بفلسطين

MENAFN - Youm7) بحث رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأولوية القصوى؛ لضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية إلى قطاع غزة، إلى جانب الوقف الفوري لجميع أشكال التصعيد.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اللقاء تضمن - أيضا - ضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية الإقليمية والدولية؛ لاحتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واندلاع مزيد من العنف والأزمات في المنطقة، وذلك في ظل تطورات الأوضاع وتداعياتها الخطيرة التي تشهدها.

كما بحث الجانبان أهمية العمل على إيجاد أفق سياسي واضح؛ لضمان تحقيق السلام العادل والشامل الذي يرسخ الأمن والاستقرار الإقليميين، مؤكدين حرصهما المشترك على تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط، واستعرضا علاقات التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميته في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة.



