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وزيرا خارجية السعودية والصين يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة

10/14/2023 11:26:10 PM
(MENAFN- Youm7) بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، السبت، مع وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج يي، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية الصيني أكد خلال اتصال هاتفي مع بن فرحان - بحكم دور الصين كعضو دائم في مجلس الأمن - على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة، موضحا أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.








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