وزيرا خارجية السعودية والصين يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في غزة

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن وزير الخارجية الصيني أكد خلال اتصال هاتفي مع بن فرحان - بحكم دور الصين كعضو دائم في مجلس الأمن - على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة، موضحا أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.

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