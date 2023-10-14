وزير المالية الكويتي يجري مباحثات مع نظرائه من البحرين والمغرب واليمن

MENAFN - Youm7) أجرى وزير المالية الكويتي فهد الجارالله، مباحثات مع نظرائه من البحرين والمغرب واليمن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المقامة حاليا بمراكش.

والتقى وزير المالية الكويتي - وفقا لوكالة الأنباء الكويتية - مع وزير المالية والاقتصاد الوطني في ممكلة البحرين الشيخ سلمان آل خليفة، وأكد - معه - على العلاقات الاخوية والروابط التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، كما التقى وزير الاقتصاد والمالية المغربي فتاح العلوي، حيث قدم التعزية لحكومة وشعب المغرب بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق في المغرب مؤخرا.



واكد الجارالله تضامن دولة الكويت - حكومة وشعبا - مع الشعب المغربي في هذه المحنة، كما أشاد بجهود المغرب في تجاوز آثار الأزمة، متمنيا نجاح الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين التي يستضيفها المغرب.



والتقى الوزير الكويتي - أيضا - وزراء يمنيين هم: وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب ووزير المالية سالم بن بريك ووزير الكهرباء والطاقة مانع بن يمين، حيث اكد لهم دعم دولة الكويت للقضية اليمنية العادلة.



من جانبهم أثنى الوزراء اليمنيون على الدور الذي لعبته دولة الكويت في إنهاء الأزمة اليمنية، بالإضافة إلى المساعدات المقدمة منها؛ للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.



وتتواصل بمراكش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة وفود من 190 دولة.



