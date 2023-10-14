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بطريرك فينيسيا: نعيش أوقاتا مضطربة بفعل الصراعات الدموية بين فلسطين وإسرائيل

10/14/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Youm7) صلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صلوات العشية في كاتدرائية القديس مار مرقس الرسول بمدينة ڤينيسيا، والتي افتتحها قداسته بعد ظهر أمس، تمهيدًا لتدشينها صباح الأحد، وشارك في الصلوات الوفد المرافق لقداسة البابا و١١ من أساقفة أوروبا.



كما شارك في العشية عدد من الآباء الكهنة والرهبان من مصر وميلانو ووسط أوروبا ولندن، وخورس الشمامسة وأبناء الكنيسة الذين امتلأت بهم الكاتدرائية.




وقال البطريرك فرانشيسكو موراليا بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بڤينيسيا خلال كلمته بالقداس "قداسة البابا.. إنه لمصدر فرح عميق بالنسبة لي أن أعيش معكم ومع كنيستكم التقليد العريق والمقدس المتمثل في صلاة تدشين الكاتدرائية الجديدة.



وتابع: إن ما نحتفل به في الواقع ليس هو طقسًا ذا أهمية فقط بالنسبة للمجتمع القبطي الذي يعيش في هذه المنطقة وللكنيسة القبطية بأكملها، إنما هو أكثر من ذلك بكثير، إنه حدث مهم لكنيستنا والمدينة ڤينيسيا المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة اكتشاف أصول تاريخها الذي تشترك فيه مع كنيسة الإسكندرية، إذ لهما نفس الجذور التي تصل بكلينا إلى القديس مرقس الإنجيلي.



وأضاف: إننا نعيش أوقاتًا مضطربة بفعل الصراعات الدموية وأعمال الظلم التي كثيرًا ما يتم تناسيها، ولا تزال أمام أعيننا الصور الرهيبة لأعمال العنف التي ارتكبت في الأيام الأخيرة في إسرائيل وفلسطين بل وأيضًا صور ما يحدث في أوكرانيا منذ عام ونصف حتى الآن.



ونحن نحمل في قلوبنا معاناة الشعب الأرمني والعديد من المسيحيين في العالم الذين يعانون من الاضطهاد والمضايقات من كل نوع وسط صمت وسائل الإعلام المطبق وغير المبرر، مما يقدم لنا نحن المسيحيين في الغرب بشكل خاص شهادة لقوة الإيمان النقي والحقيقي.



ولا يمكننا أيضًا أن ننسى آلام العديد من الرجال والنساء الذين أجبروا على ترك منازلهم وأحبائهم هربًا من قبضة الجوع والحرب وتغير المناخ.



وتابع: إن ما نحتفل به في الواقع ليس هو طقسًا ذا أهمية فقط بالنسبة للمجتمع القبطي الذي يعيش في هذه المنطقة وللكنيسة القبطية بأكملها، إنما هو أكثر من ذلك بكثير، إنه حدث مهم لكنيستنا والمدينة ڤينيسيا المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة اكتشاف أصول تاريخها الذي تشترك فيه مع كنيسة الإسكندرية، إذ لهما نفس الجذور التي تصل بكلينا إلى القديس مرقس الإنجيلي.



وأضاف: إننا نعيش أوقاتًا مضطربة بفعل الصراعات الدموية وأعمال الظلم التي كثيرًا ما يتم تناسيها. ولا تزال أمام أعيننا الصور الرهيبة لأعمال العنف التي ارتكبت في الأيام الأخيرة في إسرائيل وفلسطين بل وأيضًا صور ما يحدث في أوكرانيا منذ عام ونصف حتى الآن.



ونحن نحمل في قلوبنا معاناة الشعب الأرمني والعديد من المسيحيين في العالم الذين يعانون من الاضطهاد والمضايقات من كل نوع وسط صمت وسائل الإعلام المطبق وغير المبرر، مما يقدم لنا نحن المسيحيين في الغرب بشكل خاص شهادة لقوة الإيمان النقي والحقيقي.



ولا يمكننا أيضًا أن ننسى آلام العديد من الرجال والنساء الذين أجبروا على ترك منازلهم وأحبائهم هربًا من قبضة الجوع والحرب وتغير المناخ.

وأخيرًا يجب علينا أن نسأل أنفسنا بجدية حول الاتجاه الذي يسلكه غربنا - الذي يبدو ظاهريًّا في حالة سلام - في ظل عمليات العلمنة التي تحركها أفكار النسبية والفردية الملحوظة بشكل متزايد باسم فكرة زائفة عن الحرية وهو ما ينتهي بالإنسان إلى تسليمه لأشكال غير مسبوقة من العبودية الروحية وهيمنة الأفكار الوجودية وتآكل أسس حقيقة قدسية الكيان الإنساني وكرامته وزرع بذور خصومة غير قابلة للعلاج في المجتمع.



أمام التحديات الكبيرة التي تنتظرنا نشعر بالحاجة إلى دفعة كبيرة من الإيمان القوي نحو مخلص العالم يسوع المسيح سيد الزمان والتاريخ؛ إذ هو وحده مصدر رجائنا، ونحن على وعي ويقين أنه فقط من خلال الشهادة المشتركة للمحبة المتبادلة سيكون من الممكن لنا نحن المسيحيين أن ننشر بشارة الإنجيل المفرحة التي ينتظرها كل إنسان والتي سبقت و تسلمتها كنيستانا من القديس مرقس.



وأوضح: إن في وحدة المسيحيين تكمن بذرة مصالحة العالم المجروح بالانقسامات وهذه الوحدة هي التي نحن مدعوون أولًا وقبل كل شيء إلى النظر إليها والتعاون لتحقيقها. ما أجمل أن نرى ممثلي كل الكنائس المسيحية التقليدية الموجودة في ڤينيسيا مجتمعين حول قداستكم اليوم، كم هو جميل أن نجتمع معًا لنشكر الرب على هذه الكاتدرائية الجديدة وعلى منحنا أبًا مشتركًا في الإيمان هو القديس مرقس الإنجيلي.



واختتم كلمته قائلا: نيابة عن المجتمع الكاثوليكي في ڤينيسيا يسعدني اليوم أن أقدم الرفات الجليلة لتلميذه الأول القديس أنيانوس الذي بتمثلنا به نرغب جميعًا أن نتبع أثر مار مرقس من جديد لنُظهر للعالم المنقسم بسبب الخلافات وحدة المحبة التي لا يستطيع أن يهبها إلا الله، إننا نتطلع إلى المستقبل برجاء الإيمان والرغبة في النمو بالأكثر في هذه الصداقة المتبادلة التي لم تولد من بشر بل من الله واثقين من أن بها ومن أجلها سيظهر الرب نعمته لنا جميعًا.
















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