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كهرباء شمال القاهرة: تطوير 23 مركز خدمة عملاء بأعلى جودة للمشترك

10/14/2023 11:26:07 PM
(MENAFN- Youm7)
أكد المهندس حسام عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أنه تم تطوير عدد 23 مركز خدمة عملاء مميز عالي الجودة للمشتركين ، موكدا أنه تم إنشاء عدد 15 مركز شحن للعدادات مسبقة الدفع وتحصيل الإيصالات وسداد سرقات التيار.



و أضاف عفيفي فى تصريحات خاصة ل" اليوم السابع " ،
أنه تم تركيب ماكينات النداء الألى ( (Q System بجميع مراكز خدمة العملاء ومراكز الشحن للعدادات مسبقة الدفع وسداد الإيصالات لتنظيم العملاء لتلقى الخدمات وإرسال رسائل نصيه للعملاء على الهاتف المحمول تحدد رقم الدور و عدد المنتظرين لتلقى الخدمة ورساله أخرى لتحديد رقم الشباك لتوجه العميل إليه.



و أشار عفيفي إلى أنه تم الانتهاء من تطوير وتطبيق الهوية البصرية لعدد 15 مركز خدمة عملاء من إجمالي عدد 38 مركز خدمة عملاء ، مشيرا إلى أنه تم تخصيص خدمه مميزه لذوى الهمم وكبار السن بمراكز خدمة العملاء ومراكز الشحن للعدادات مسبقة الدفع وسداد الإيصالات وسرقات التيار حيث لهم الأولوية في الحصول على الخدمات بجميع شبابيك تقديم الخدمة.



وتابع عفيفي انه تم تطوير برنامج خدمة العملاء وميكنة العقود للمشتركين الجدد وإيصالات السداد ليتم طباعتها بعد استكمال تسجيل البيانات والمسح الضوئي لجميع المستندات المقدمة من العملاء ، بالإضافة إلى الحصول على شهادة 9001 ∕2015 ISO لمركز خدمه عملاء التجمع الأول ومركز خدمه عملاء التجمع الخامس.



و قال عفيفي أنه تفعيل سداد جميع الايصالات عن طريق الموبايل والانترنت بتطبيقات (سهل – فوري – خالص-Bee ) بالإضافة الي منافذ شركة فوري دهب وخالص و Bee وجميع الشركات المتعاقدة مع شركة خالص ( مصاري ـ أمان ــ خدماتي ـ البريد GPT ) .














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