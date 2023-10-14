7 معلومات عن مواعيد تقييمات صفوف النقل بالترم الأول.. تفاصيل

MENAFN - Youm7) تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفن ، خلال الفترة القادمة لتقييم الطلاب فى صفوف النقل، نرصد فى التقرير التالى معلومات حول مواعيد وضوابط التقييمات

- يتم تقييم الطلاب فى صفوف النقل من خلال 3 اختبارات .- الاختبار الأول يعقد فى نهاية أكتوبر الجارى فيما درسه الطالب من موضوعات منذ بدء الدراسة.- الاختبار الثانى يتم عقده نهاية نوفمبر المقبل فيما يدرسه الطالب خلال الشهر.- الاختبار الثالث يتم عقده نهاية الفصل الدراسي الأول فى يناير المقبل. - يحصل الطالب على الدرجة الأعلى فى الامتحانين الأول والثانى " أكتوبر ونوفمبر"- تضاف الدرجة الأعلى من الامتحانين إلى درجة الطالب فى الفصل الدراسي الأول. - يؤدى الطالب امتحان نهاية الفصل الدراسي الأول فيما درسه منذ بدء العام الدراسي حتى نهاية منهج الترم وفق توزيع المناهج الدراسية.وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.