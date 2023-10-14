قمة طارئة للاتحاد الأوروبي بشأن النزاع فى غزة

(MENAFN
- Youm7) دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى قمة لقادة الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عبر الفيديو لبحث آخر تطورات النزاع المستمر بين حركة حماس وإسرائيل.
وقال المسؤول البلجيكي في بيان "دعوت إلى اجتماع طارئ للمجلس الأوروبي سيعقد عبر تقنية الفيديو الثلاثاء 17 أكتوبر الساعة 17,30 (15,30 ت غ). من الأهمية بمكان أن يحدد المجلس الأوروبي، بموجب المعاهدات وقيمنا، موقفنا المشترك ويبلور مسار تحرك واضحا وموحدا يعكس تعقيدات الوضع الراهن".
وأضاف "نتضامن بشكل كامل مع شعب إسرائيل وضحايا الهجمات الإرهابية".
وأكد أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي، وخصوصا القانون الإنساني الدولي".
ولفت ميشال إلى أن "المشاهد المأسوية التي تتكشف في قطاع غزة نتيجة الحصار وانعدام الاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى الدمار الناجم عن القصف الكثيف، تدق أجراس الإنذار في المجتمع الدولي".
MENAFN14102023000132011024ID1107241511
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.