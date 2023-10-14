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قمة طارئة للاتحاد الأوروبي بشأن النزاع فى غزة

10/14/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Youm7) دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى قمة لقادة الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عبر الفيديو لبحث آخر تطورات النزاع المستمر بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال المسؤول البلجيكي في بيان "دعوت إلى اجتماع طارئ للمجلس الأوروبي سيعقد عبر تقنية الفيديو الثلاثاء 17 أكتوبر الساعة 17,30 (15,30 ت غ). من الأهمية بمكان أن يحدد المجلس الأوروبي، بموجب المعاهدات وقيمنا، موقفنا المشترك ويبلور مسار تحرك واضحا وموحدا يعكس تعقيدات الوضع الراهن".

وأضاف "نتضامن بشكل كامل مع شعب إسرائيل وضحايا الهجمات الإرهابية".
وأكد أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي، وخصوصا القانون الإنساني الدولي".

ولفت ميشال إلى أن "المشاهد المأسوية التي تتكشف في قطاع غزة نتيجة الحصار وانعدام الاحتياجات الأساسية بالإضافة إلى الدمار الناجم عن القصف الكثيف، تدق أجراس الإنذار في المجتمع الدولي".







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