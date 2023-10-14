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الصحة العالمية: أوامر الإخلاء الإسرائيلية لمستشفيات شمال غزة تعني الحكم بالإعدام على المرضى

10/14/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Youm7) دعت منظمة الصحة العالمية، إسرائيل بإلغاء أوامر الإخلاء التي تستهدف 22 مستشفى في شمال قطاع غزة، حيث يتم علاج مئات المرضى.

وحذرت المنظمة من أن إجبار المرضى والعاملين الصحيين على مغادرة تلك المستشفيات سيزيد من الكارثة الإنسانية، ويضر بالصحة العامة في المنطقة.

وأوضحت المنظمة في بيانها، أن هذا الإجراء يمكن أن يكون كارثيًا وخطيرًا للمرضى الذين يعانون من أمراض خطيرة، حيث تجبرهم هذه الأوامر على الانتقال إلى جنوب قطاع غزة، حيث تواجه المرافق الصحية ضغطًا هائلًا وتعجز عن استيعاب هذا العدد المتزايد من المرضى، هذا الإجراء يعني عمليًا حكم الإعدام للمرضى.

وأشار البيان إلى أن المديرين والعاملين في المستشفيات يجدون أنفسهم أمام خيارات صعبة، حيث يجب عليهم أن يتخلوا عن المرضى في زمن القصف أو يخاطروا بحياتهم، أثناء محاولتهم نقل المرضى إلى مستشفيات غير مجهزة لاستقبالهم.








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