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خارجية فرنسا: عودة 1200 شخص من تل أبيب على متن 4 رحلات جوية

10/14/2023 11:26:05 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر مساء السبت أنه جرى تنظيم أربع رحلات جوية خاصة في الفترة ما بين 12 و14 أكتوبر؛ ما سمح بعودة نحو 1200 شخص من تل أبيب، وذلك في أعقاب الأحداث المضطربة في إسرائيل.

وجاء تنظيم الرحلات في إطار ما أعلنت عنه وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، في 11 أكتوبر، من تنظيم العديد من الرحلات الجوية الخاصة للسماح للفرنسيين الذين لم يتمكنوا من العثور على مقاعد متاحة على الرحلات الجوية التي لا تزال تعمل في تل أبيب، بالعودة إلى الأراضي الفرنسية.


ومن المقرر تنظيم ثلاث رحلات خاصة أخرى اليوم الأحد 15 أكتوبر، حيث تعطى الأولوية لإجلاء الأشخاص الضعفاء وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى.


وأضافت أن الوزارة تعمل مع الخطوط الجوية الفرنسية "إير فرانس" لاستئناف رحلاتها التجارية في أقرب وقت ممكن.








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