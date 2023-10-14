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منتخب مصر يختتم تدريباته الليلة استعدادا لمواجهة الجزائر وديا فى الإمارات

10/14/2023 11:26:03 PM
(MENAFN- Youm7) يختتم
المنتخب الوطنى الأول، بقيادة روى فيتوريا، تدريباته اليوم، الأحد، استعداداً لمواجهة الجزائر وديًا على ملعب هزاع بن زايد بالإمارات، والمقرر لها السابعة مساء غدٍ الاثنين فى ختام معسكر الفراعنة فى أكتوبر الجارى.



وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين الخميس الماضي باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات ألفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.



ومن جانبه، أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر أن فوز الفراعنة الودي على زامبيا بهدف دون رد جاء أمام منافس صعب، قائلا: "مباراة زامبيا جاءت صعبة كما توقعنا، الفوز بهدف دون رد نتيجة طبيعية، وكنا نطمع في تسجيل المزيد".



وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي، "طالبت اللاعبين بتسريع الأداء والجدية بشكل أكبر بين الشوطين، عملنا على اختراق دفاعات زامبيا بأكثر من طريقة ونجحنا في النهاية".وأتم المدير الفني للمنتخب الوطني تصريحاته: "الأداء تحسن في الشوط الثاني وسيتطور أكثر تدريجيا".

على صعيد مختلف، يُقام اليوم الاجتماع الفني الخاص بالمباراة باستاد هزاع بن زايد لتحديد ألوان قميص الفريقين وعدد التغييرات وغيرها من الأمور الخاصة بالمباراة.












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